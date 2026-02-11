Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus - Antena Sport

Fundaşul dreapta olandez Denzel Dumfries a revenit miercuri la antrenamentele lui Inter, cu doar câteva zile înainte ca echipa antrenată de Cristian Chivu s-o întâlnească pe Juventus Torino în Derby d’Italia.
Denzel Dumfries a fost implicat parţial în antrenamentul lui Inter de miercuri, cu doar trei zile înainte de meciul cu Juventus.
Denzel Dumfries a revenit la antrenamentele lui Inter
Olandezul nu a mai jucat pentru nerazzurri de la meciul din Serie A, câştigat cu 2-0 împotriva lui Lazio, pe 9 noiembrie. El a suferit o accidentare la gleznă, care a necesitat o intervenţie chirurgicală.
Dumfries a ratat ultimele 13 meciuri din Serie A, plus patru din Liga Campionilor, două din Cupa Italiei şi unul din Supercupa Italiei, în timpul recuperării după accidentarea la gleznă.
Rămâne de văzut dacă fundaşul va fi convocat în lotul lui Cristian Chivu pentru meciul cu Juventus. Având în vedere că a lipsit trei luni, nu este de aşteptat ca el să fie titular sâmbătă.
Acesta este încă un mare plus pentru echipa lui Chivu, Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu revenind și ei la antrenamentele lui Inter, la începutul acestei săptămâni. Calhanoglu era accidentat din 11 ianuarie, iar Barella din 28 ianuarie.
Calhanoglu este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai naţionalei Turciei, adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026, pe 26 martie.
