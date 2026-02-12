Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui - Antena Sport

Cristi Chivu la un meci al lui Inter / Profimedia Images

Antonio Cassano (43 de ani), fost fotbalist, printre altele, la Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter Milano, l-a “distrus” pe Alessandro Bastoni (26 de ani), jucător cotat de către transfermarkt.com la 80 de milioane de euro!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bastoni are a doua cea mai ridicată valoare de piaţă dintre toţi jucătorii Interului, fiind depăşit doar de căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani), care e cotat la 85 de milioane de euro.

Antonio Cassano l-a criticat dur pe Alessandro Bastoni

Bastoni nu l-a impresionat pe Cassano, care l-a criticat dur pe fundaşul central al Interului.

“Bastoni ca fundaș stânga într-un sistem cu patru? Eu încă cred că nu e jucător de echipă mare, nu știe cum să facă marcaj și se chinuie la poziționare.

Nu știe cum să se apere la 50 de metri de poarta lui. Nu-mi place deloc de el ca fundaș. Joacă mereu la fel și am văzut-o cel mai bine cu Arsenal.