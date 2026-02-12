Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui - Antena Sport

Antonio Cassano (43 de ani), fost fotbalist, printre altele, la Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter Milano, l-a “distrus” pe Alessandro Bastoni (26 de ani), jucător cotat de către transfermarkt.com la 80 de milioane de euro!
Bastoni are a doua cea mai ridicată valoare de piaţă dintre toţi jucătorii Interului, fiind depăşit doar de căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani), care e cotat la 85 de milioane de euro.
Antonio Cassano l-a criticat dur pe Alessandro Bastoni
Bastoni nu l-a impresionat pe Cassano, care l-a criticat dur pe fundaşul central al Interului.
“Bastoni ca fundaș stânga într-un sistem cu patru? Eu încă cred că nu e jucător de echipă mare, nu știe cum să facă marcaj și se chinuie la poziționare.
Nu știe cum să se apere la 50 de metri de poarta lui. Nu-mi place deloc de el ca fundaș. Joacă mereu la fel și am văzut-o cel mai bine cu Arsenal.
Dimarco s-ar putea descurca bine într-o apărare cu patru, dar dacă Chivu schimbă sistemul, va trebui să cumpere alt fundaș central care să joace în centru lângă Akanji”, a declarat Antonio Cassano într-un podcast, Viva El Futbol.
Alessandro Bastoni a evoluat în 21 de meciuri pentru Inter în Serie A în acest sezon, marcând un gol şi reuşind 4 assist-uri. A jucat 7 meciuri şi în Champions League, reuşind un assist.
Inter e lider în Serie A, cu 58 de puncte, la 8 puncte peste echipa aflată pe locul 2, AC Milan şi la 9 puncte peste campioana Napoli, aflată pe 3. AC Milan are un meci mai puţin.
În ultima etapă, Inter a umilit-o pe Sassuolo, învingând-o cu 5-0. Cu toate acestea, Chivu vrea să rămână cu picioarele pe pământ. În ciuda avansului pe care îl are în fruntea clasamentului, Chivu nu a dorit să vorbească despre şansele la titlu, el afirmând că, în acest moment, acestea sunt 0, o declaraţie cu totul şi cu totul surprinzătoare.
