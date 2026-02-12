Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui - Antena Sport

Închide meniul
Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui

Serie A

Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 18:35

Un jucător important al lui Cristi Chivu, făcut praf! Antrenorul român, sfătuit să ia pe cineva în locul lui

Cristi Chivu la un meci al lui Inter / Profimedia Images

Antonio Cassano (43 de ani), fost fotbalist, printre altele, la Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter Milano, l-a “distrus” pe Alessandro Bastoni (26 de ani), jucător cotat de către transfermarkt.com la 80 de milioane de euro!

Bastoni are a doua cea mai ridicată valoare de piaţă dintre toţi jucătorii Interului, fiind depăşit doar de căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani), care e cotat la 85 de milioane de euro.

Antonio Cassano l-a criticat dur pe Alessandro Bastoni

Bastoni nu l-a impresionat pe Cassano, care l-a criticat dur pe fundaşul central al Interului.

“Bastoni ca fundaș stânga într-un sistem cu patru? Eu încă cred că nu e jucător de echipă mare, nu știe cum să facă marcaj și se chinuie la poziționare. 

Nu știe cum să se apere la 50 de metri de poarta lui. Nu-mi place deloc de el ca fundaș. Joacă mereu la fel și am văzut-o cel mai bine cu Arsenal.

Dimarco s-ar putea descurca bine într-o apărare cu patru, dar dacă Chivu schimbă sistemul, va trebui să cumpere alt fundaș central care să joace în centru lângă Akanji”, a declarat Antonio Cassano într-un podcast, Viva El Futbol.

Alessandro Bastoni a evoluat în 21 de meciuri pentru Inter în Serie A în acest sezon, marcând un gol şi reuşind 4 assist-uri. A jucat 7 meciuri şi în Champions League, reuşind un assist.

Inter e lider în Serie A, cu 58 de puncte, la 8 puncte peste echipa aflată pe locul 2, AC Milan şi la 9 puncte peste campioana Napoli, aflată pe 3. AC Milan are un meci mai puţin.

Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în UcrainaAnalist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
În ultima etapă, Inter a umilit-o pe Sassuolo, învingând-o cu 5-0. Cu toate acestea, Chivu vrea să rămână cu picioarele pe pământ. În ciuda avansului pe care îl are în fruntea clasamentului, Chivu nu a dorit să vorbească despre şansele la titlu, el afirmând că, în acest moment, acestea sunt 0, o declaraţie cu totul şi cu totul surprinzătoare.

 

1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
