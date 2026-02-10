Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter

Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 21:07

Comentarii
Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter

Cristi Chivu, pe banca lui Inter, la un meci / Profimedia Images

Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întâlnirea de sâmbătă de pe San Siro va reaprinde rivalitatea aprigă dintre cele două echipe. Nerazzurri sunt în mare formă bună şi se află în fruntea clasamentului, deşi la ultimele partide nu au putut conta pe jumătate din mijlocaşii titulari. 

Vești excelente pentru Cristi Chivu, înainte de Inter – Juventus

Fundaşul dreapta Denzel Dumfries este încă indisponibil după operaţia la gleznă, însă marţi a existat o evoluţie semnificativă, deoarece Barella şi Calhanoglu s-au întors la antrenamente. 

Veteranul turc lipsea de când a părăsit terenul şchiopătând în timpul meciului cu Napoli, de pe 11 ianuarie, în care a suferit o entorse la soleusul stâng. 

Cât despre Barella, acesta a suferit o problemă la coapsa dreaptă la antrenamentul dinaintea meciului cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor, pe 28 ianuarie. 

Reclamă
Reclamă

Este mai probabil ca italianul să revină imediat în primul unsprezece, în timp ce Piotr Zielinski este aşteptat să fie titular în derby-ul cu Juventus. 

Calhanoglu este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai naţionalei Turciei, adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026, pe 26 martie.   

Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Observator
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
Fanatik.ro
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
22:00
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa 7-0. Umilință uriașă pentru echipa lui Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei
21:57
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș.
21:52
Ar fi dezastru pentru Cristiano Bergodi! Marius Avram: “Mă aştept la asta”
21:35
Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari”
21:30
LIVE SCORETottenham – Newcastle 0-0. Radu Drăgușin este iarăși titular
21:12
George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 6 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt