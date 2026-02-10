Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter - Antena Sport

Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino.
Întâlnirea de sâmbătă de pe San Siro va reaprinde rivalitatea aprigă dintre cele două echipe. Nerazzurri sunt în mare formă bună şi se află în fruntea clasamentului, deşi la ultimele partide nu au putut conta pe jumătate din mijlocaşii titulari.
Vești excelente pentru Cristi Chivu, înainte de Inter – Juventus
Fundaşul dreapta Denzel Dumfries este încă indisponibil după operaţia la gleznă, însă marţi a existat o evoluţie semnificativă, deoarece Barella şi Calhanoglu s-au întors la antrenamente.
Veteranul turc lipsea de când a părăsit terenul şchiopătând în timpul meciului cu Napoli, de pe 11 ianuarie, în care a suferit o entorse la soleusul stâng.
Cât despre Barella, acesta a suferit o problemă la coapsa dreaptă la antrenamentul dinaintea meciului cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor, pe 28 ianuarie.
Este mai probabil ca italianul să revină imediat în primul unsprezece, în timp ce Piotr Zielinski este aşteptat să fie titular în derby-ul cu Juventus.
Calhanoglu este unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai naţionalei Turciei, adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026, pe 26 martie.
