Gazzetta dello Sport a lăudat mutarea de geniu a lui Chivu, cu care a întors soarta meciului: "A fost crucială" - Antena Sport

Gazzetta dello Sport a lăudat mutarea de geniu a lui Chivu, cu care a întors soarta meciului: “A fost crucială”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 8:41

Cristi Chivu, la meciul cu Pisa / Profimedia Images

Gazzettta dello Sport a lăudat schimbarea genială, foarte curajoasă, făcută de Cristi Chivu (45 de ani) în prima repriză a meciului Inter – Pisa 6-2. La scorul de 0-2, Chivu l-a înlocuit în minutul 34 pe Luis Henrique cu Federico Dimarco. Cel din urmă avea să fie omul meciului, reuşind două assist-uri şi un gol. Gazzetta dello Sport l-a notat cu 8 pe Dimarco, cea mai mare notă a partidei, în timp ce site-ul flashscore.ro i-a acordat chiar 9.

Inter a obţinut o victorie importantă, la un scor neverosimil, 6-2, cu echipa lui Marius Marin. Românul a fost înlocuit la pauză. Cu această victorie, echipa lui Cristi Chivu s-a distanţat la 6 puncte de locul 2, ocupat de AC Milan. Rossonerii au un meci foarte greu, duminică, de la 21:45, în deplasare, cu AS Roma.

Gazzetta dello Sport, despre schimbarea din prima repriză efectuată de Chivu: “Crucială. Repriza secundă a fost un spectacol”

“Nu poate fi ușor să înlocuiești un jucător în prima repriză. Dar echipa contează mai mult: înlocuirea lui Dimarco de către Luis Henrique a fost crucială în încheierea meciului. Repriza secundă a fost un spectacol”, a scris Gazzetta dello Sport despre modificarea din prima repriză cu care Chivu a întors soarta meciului.

Antrenorul român a fost notat cu 7 de către prestigioasa publicaţie sportivă italiană. Pentru Chivu urmează duelul cu Borussia Dortmund din ultima etapă a grupei Champions League, după care meciul din Serie A, din deplasare, cu Cremonese, fosta echipă a lui Vlad Chiricheş.

 

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 4 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 5 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român 6 Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
