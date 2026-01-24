Gazzetta dello Sport a lăudat mutarea de geniu a lui Chivu, cu care a întors soarta meciului: "A fost crucială" - Antena Sport

Gazzettta dello Sport a lăudat schimbarea genială, foarte curajoasă, făcută de Cristi Chivu (45 de ani) în prima repriză a meciului Inter – Pisa 6-2. La scorul de 0-2, Chivu l-a înlocuit în minutul 34 pe Luis Henrique cu Federico Dimarco. Cel din urmă avea să fie omul meciului, reuşind două assist-uri şi un gol. Gazzetta dello Sport l-a notat cu 8 pe Dimarco, cea mai mare notă a partidei, în timp ce site-ul flashscore.ro i-a acordat chiar 9.

Inter a obţinut o victorie importantă, la un scor neverosimil, 6-2, cu echipa lui Marius Marin. Românul a fost înlocuit la pauză. Cu această victorie, echipa lui Cristi Chivu s-a distanţat la 6 puncte de locul 2, ocupat de AC Milan. Rossonerii au un meci foarte greu, duminică, de la 21:45, în deplasare, cu AS Roma.

Gazzetta dello Sport, despre schimbarea din prima repriză efectuată de Chivu: “Crucială. Repriza secundă a fost un spectacol”

“Nu poate fi ușor să înlocuiești un jucător în prima repriză. Dar echipa contează mai mult: înlocuirea lui Dimarco de către Luis Henrique a fost crucială în încheierea meciului. Repriza secundă a fost un spectacol”, a scris Gazzetta dello Sport despre modificarea din prima repriză cu care Chivu a întors soarta meciului.

Antrenorul român a fost notat cu 7 de către prestigioasa publicaţie sportivă italiană. Pentru Chivu urmează duelul cu Borussia Dortmund din ultima etapă a grupei Champions League, după care meciul din Serie A, din deplasare, cu Cremonese, fosta echipă a lui Vlad Chiricheş.