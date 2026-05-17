Rivala lui Cristi Chivu, transfer de 44 de milioane de euro! Jucătorul vine din Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 17 mai 2026, 16:43

Odată cu venirea lui Cristi Chivu la Inter, Napoli a fost scoasă din ecuație în lupta la titlu, gruparea antrenată de Antonio Conte urmând să încheie cel mai probabil sezon pe locul al doilea în Serie A.

Campioana Italiei din sezonul trecut este hotărâtă să se bată și în stagiunea următoare la campionat, motiv pentru care a rezolvat un transfer de 44 de milioane de euro.

Napoli l-a transferat definitiv pe Rasmus Hojlund de la Manchester United

Împrumutat la începutul sezonului de la Manchester United, Rasmus Hojlund i-a convins pe oficialii lui Napoli că este varianta potrivită pentru postul de atacant, iar aceștia au hotărât să activeze clauza de cumpărare definitivă.

Cu 15 goluri înscrise în acest sezon la Napoli, atacantul danez a fost cumpărat pentru suma de 44 de milioane de euro. Valoarea totală a tranzacției este defapt de 50 de milioane de euro, asta după ce italienii au achitat alte șase milioane la declanșarea împrumutului.

  • 23 de ani are Rasmus Hojlund
  • 50 de milioane de euro este cota de piață a acestuia

