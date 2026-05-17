Rivala lui Cristi Chivu, transfer de 44 de milioane de euro! Jucătorul vine din Premier League

Odată cu venirea lui Cristi Chivu la Inter, Napoli a fost scoasă din ecuație în lupta la titlu, gruparea antrenată de Antonio Conte urmând să încheie cel mai probabil sezon pe locul al doilea în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana Italiei din sezonul trecut este hotărâtă să se bată și în stagiunea următoare la campionat, motiv pentru care a rezolvat un transfer de 44 de milioane de euro.

Napoli l-a transferat definitiv pe Rasmus Hojlund de la Manchester United

Împrumutat la începutul sezonului de la Manchester United, Rasmus Hojlund i-a convins pe oficialii lui Napoli că este varianta potrivită pentru postul de atacant, iar aceștia au hotărât să activeze clauza de cumpărare definitivă.

Cu 15 goluri înscrise în acest sezon la Napoli, atacantul danez a fost cumpărat pentru suma de 44 de milioane de euro. Valoarea totală a tranzacției este defapt de 50 de milioane de euro, asta după ce italienii au achitat alte șase milioane la declanșarea împrumutului.

23 de ani are Rasmus Hojlund

50 de milioane de euro este cota de piață a acestuia

🚨 Napoli trigger €44m buy clause to sign Rasmus Højlund on a permanent deal from Manchester United.

All done with UCL qualification, never in doubt as Napoli are very happy with Højlund.#MUFC receive total €50m: €44m obligation after €6m loan fee in August. pic.twitter.com/tC9abxtVFk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2026