Simone Tempestini a câștigat dramatic Raliul Argeșului, după un duel spectaculos, decis pe ultima probă specială

Antena Sport Publicat: 17 mai 2026, 19:30

Campionul absolut Simone Tempestini a câștigat dramatic Raliul Argeșului, după un duel spectaculos cu Norbert Maior decis pe ultima probă specială, consolidându-și astfel poziția de lider provizoriu al Campionatului Național de Raliuri după primele trei etape.

Pilotul Napoca Rally Academy s-a impus la doar 0,5 secunde diferență în fața colegului său de club după nu mai puțin de 133 de kilometri parcurși pe probele speciale și a încheiat competiția cu timpul total de 01:13:38,9.

Cu o probă înainte de Transfăgărășan, power stage-ul etapei, Norbert Maior avea un avantaj de 9,5 secunde în clasamentul general. Totuși, Simone Tempestini a avut o evoluție excelentă pe ultima specială, și cea mai lungă din toată cursa, unde a fost mai rapid cu 10 secunde și a întors spectaculos clasamentul în favoarea sa.

A fost unul dintre cele mai intense raliuri pe care le-am trăit. Am mers la limită pe Transfăgărășan și am încercat să recuperăm fiecare secundă. Să câștigi la doar jumătate de secundă după un weekend atât de lung îți oferă niște sentimente interesante”, a declarat Simone Tempestini la finalul cursei.

De partea cealaltă, Norbert Maior a recunoscut că finalul a fost extrem de dureros, după ce a pierdut victoria în ultimii kilometri ai competiției. „Este greu să pierzi un raliu la 0,5 secunde după atâția kilometri, mai ales după ce am condus înaintea ultimei probe. Evident că există dezamăgire, dar în același timp cred că am oferit un spectacol frumos și un duel care va rămâne în memoria fanilor”, a spus Norbert Maior.

Astfel, Tempestini a obținut victoria în Raliul Argeșului pentru a treia oară în ultimii patru ani, și e lider în campionat după primele trei etape. Săptămâna viitoare, cel care are 10 titluri de campion național absolut va pleca spre Suedia, acolo unde va concura la a doua etapă din Campionatul European de Raliuri.

