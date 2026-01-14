Napoli - Parma (19:30) și Inter - Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului - Antena Sport

Închide meniul
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 17:08

Cristi Chivu / Profimedia Images

Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) sunt meciurile serii din etapa a 16-a din Serie A. Ambele dueluri vor fi în format live score, pe as.ro. 

În cazul unui succes pe terenul lui Lecce, trupa lui Cristi Chivu își va menține avansul de patru puncte față de Napoli, dacă și campioana en-titre va câștiga meciul cu Parma. 

La startul etapei a 16-a din Serie A, restante, Inter e lider, cu 43 de puncte, acumulate după 19 meciuri disputate. Napoli ocupă locul trei, iar pe doi se clasează AC Milan, cu 40 de puncte. 

Inter și Napoli s-au duelat în runda precedentă de Serie A, partida terminându-se la egalitate, scor 2-2. Meciul nu a fost lipsit de momente încinse, Antonio Conte fiind eliminat în minutul 71, după ce a răbufnit la adresa arbitrului, ca urmare a penalty-ului primit de nerazzurri. 

În sezonul trecut, Inter a învins-o clar pe Lecce în ambele confruntări. Nerazzurrii s-au impus cu 2-0 în tur și cu 4-0 în returul din deplasare. De cealaltă parte, Napoli a câștigat meciul tur cu Parma, scor 2-1, remizând în retur, scor 0-0, meci în care „cruciații” erau pregătiți de Cristi Chivu. 

