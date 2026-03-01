"Mai sunt șanse la Scudetto?". Ce a spus Allegri despre lupta cu Interul lui Chivu și Derby della Madonnina - Antena Sport

AC Milan a obținut o victorie extrem de chinuită contra lui Cremonese, iar după meci Massimiliano Allegri a fost întrebat dacă echipa sa mai are șanse la titlul din Serie A, în contextul în care se află la 10 puncte de rivala Inter.
În duelul de pe Stadio Giovanni Zini, “diavolii” au câștigat grație golurilor marcate pe final de Pavlovic (90′) și Rafa Leao (90+4′).
Allegri, reticent cu privire la șansele la titlu
După meciul în urma căruia “rossonerii” au revenit la 10 puncte de Interul lui Chivu, Allegri nu a scăpat de întrebarea legată de Scudetto, dar și despre meciul din etapa viitoare, când are loc chiar Derby della Madonnina. În cazul în care câștigă, trupa lui Allegri ar putea să se apropie la șapte puncte cu 10 etape înainte de final.
Antrenorul cu șase titluri în Serie A a preferat să nu vorbească pe larg despre Scudetto, dar nu s-a ferit să spună că este dificil ca AC Milan să mai recupereze ecartul față de rivala sa, punctând parcursul extrem de bun al trupei lui Chivu.
“E un meci minunat, iar în aceste partide se poate întâmpla orice. Inter cred că a câștigat 22 de meciuri, a pierdut patru și a remizat într-unul. Să sperăm că numerele sunt împotriva lor duminică (n.r. râzând).
E dificil din punctul meu de vedere (n.r. ca lupta la titlu să se relanseze). Seria noastră e extraordinară și trebuie să ne focusăm pe asta“, a spus Allegri, potrivit tuttomercatoweb.com.
De-a lungul carierei sale, “Max” Allegri a câștigat un titlu alături de AC Milan în 2010 și alte cinci la rând cu Juventus, între 2015 și 2019.
