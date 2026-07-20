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Luka Modric semnează noul contract. Salariu de 3.5 milioane de euro la 40 de ani

Dan Roșu Publicat: 20 iulie 2026, 15:22

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Luka Modric semnează noul contract. Salariu de 3.5 milioane de euro la 40 de ani

Luka Modric, la Campionatul Mondial - Getty Images

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Luca Modric, căpitanul selecţionatei Croaţiei la Cupa Mondială 2026, a acceptat să-şi prelungească contractul cu AC Milan, anunţă mass-media croată şi italiană.

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Conform ziarului croat Germanijak, Modric a decis să-şi continue cariera pe San Siro şi urmează să-şi pună semnătura pe un contract pe un an cu gruparea „rossonera” în cursul acestei săptămâni, cel mai probabil miercuri.

Luka Modric prelungeşte contractul cu Milan

Playmaker-ul croat ar urma să primească acelaşi salariu ca în sezonul trecut, aproximativ 3,5 milioane de euro plus bonusuri.

Vestea îl va încânta pe noul antrenor al lui AC Milan, Ruben Amorim, care îl apreciază foarte mult pe câştigătorul Balonului de Aur 2018 şi a insistat pentru continuitatea acestuia după numirea sa în funcţie.

Luka Modric, care va împlini luna viitoare 41 de ani, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, alături de care a câştigat numeroase trofee, inclusiv şase Ligi ale Campionilor, un record pe care îl împarte cu fostul căpitan al madrilenilor, Dani Carvajal.

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Viitorul la echipa naţională este însă o chestiune separată pentru Modric. Sursa citată notează că mijlocaşul a luat recent prânzul cu noul selecţioner al Croaţiei, Slaven Bilic, care şi-a exprimat public dorinţa ca acesta să continue la echipa naţională, lăsând însă decizia la latitudinea jucătorului.

Există speculaţii că Modric s-ar putea retrage de la naţionala Croaţiei printr-o ceremonie organizată cu ocazia meciului din Liga Naţiunilor împotriva noii campioane mondiale Spania, în octombrie.

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