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Antrenorul Fiorentinei a reacţionat, după transferul lui Radu Drăguşin. Mesaj direct despre fundaşul român

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 18:32

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Antrenorul Fiorentinei a reacţionat, după transferul lui Radu Drăguşin. Mesaj direct despre fundaşul român

Radu Drăgușin / Profimedia

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Radu Drăguşin “este un transfer important”, a declarat Fabio Grosso, antrenorul echipei Fiorentina, despre internaţionalul român, care a venit marţi de la formaţia engleză Tottenham Hotspur, scrie site-ul Football Italia.

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Fiorentina a finalizat în ultimele zile mai multe transferuri, printre care cel al mijlocaşului Arthur Atta, iar Grosso, care a preluat în această vară conducerea tehnică a echipei, l-a felicitat pe directorul sportiv Fabio Paratici, sosit în urmă cu câteva luni chiar de la Tottenham.

Fabio Grosso, antrenorul Fiorentinei, mesaj despre transferul lui Radu Drăguşin

“Trebuie să-l felicit pe directorul Fabio Paratici. Atta este un jucător foarte puternic, cu un mare potenţial, mi-l imaginez evoluând în partea stângă a unei linii de mijloc formate din trei jucători. Am încredere în alegerile directorului. Viery este tânăr şi are mult potenţial, vreau să-l cunosc şi să-i înţeleg calităţile. Pe Drăguşin îl cunoaştem mai bine, vine de la un club de top şi este un transfer important”, a spus fostul fundaş, campion mondial cu Squadra Azzurra în 2006.

Fabio Grosso este pe deplin conştient că Fiorentina “doreşte să se reconstruiască” după un sezon dificil şi să formeze o echipă “competitivă şi de durată”, cu jucători noi, într-un sistem 4-3-3.

Momentul ales de gruparea Viola pentru a organiza această conferinţă de presă de prezentare a fost remarcabil, coincizând cu împlinirea a 20 de ani de la momentul în care Grosso a transformat lovitura de departajare decisivă în finala Cupei Mondiale din 2006, împotriva Franţei.

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Grosso, ultima oară antrenor la Sassuolo, a semnat un contract pe doi ani cu Fiorentina, cu opţiune de prelungire pentru un an.

Fiorentina a avut un sezon dezastruos, reuşind să iasă din zona retrogradării abia în ultimele săptămâni, aşa că este dornică să redreseze situaţia.

Sunt conştient de ceea ce mi s-a cerut. Clubul doreşte să construiască ceva formidabil, iar eu ţin cont de acest lucru. Încercăm să punem la punct toate elementele necesare pentru a reconstrui o echipă a Fiorentinei competitivă şi durabilă”, a afirmat Grosso.

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“Evident, visul tuturor este să câştige un trofeu. Simt dorinţa şi ambiţia de a ridica mereu ştacheta, aşa că acesta este obiectivul nostru. Vrem ca Fiorentina să joace un rol important în acest campionat. Dacă ne gândim la destinaţia dorită, drumul poate părea mai clar, dar ştim şi că, în acest moment, avem nevoie de fapte, nu de vorbe”, a adăugat el.

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