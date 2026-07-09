Antrenorul Fiorentinei a reacţionat, după transferul lui Radu Drăguşin. Mesaj direct despre fundaşul român

Radu Drăguşin “este un transfer important”, a declarat Fabio Grosso, antrenorul echipei Fiorentina, despre internaţionalul român, care a venit marţi de la formaţia engleză Tottenham Hotspur, scrie site-ul Football Italia.

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Fiorentina a finalizat în ultimele zile mai multe transferuri, printre care cel al mijlocaşului Arthur Atta, iar Grosso, care a preluat în această vară conducerea tehnică a echipei, l-a felicitat pe directorul sportiv Fabio Paratici, sosit în urmă cu câteva luni chiar de la Tottenham.

Fabio Grosso, antrenorul Fiorentinei, mesaj despre transferul lui Radu Drăguşin

“Trebuie să-l felicit pe directorul Fabio Paratici. Atta este un jucător foarte puternic, cu un mare potenţial, mi-l imaginez evoluând în partea stângă a unei linii de mijloc formate din trei jucători. Am încredere în alegerile directorului. Viery este tânăr şi are mult potenţial, vreau să-l cunosc şi să-i înţeleg calităţile. Pe Drăguşin îl cunoaştem mai bine, vine de la un club de top şi este un transfer important”, a spus fostul fundaş, campion mondial cu Squadra Azzurra în 2006.

Fabio Grosso este pe deplin conştient că Fiorentina “doreşte să se reconstruiască” după un sezon dificil şi să formeze o echipă “competitivă şi de durată”, cu jucători noi, într-un sistem 4-3-3.

Momentul ales de gruparea Viola pentru a organiza această conferinţă de presă de prezentare a fost remarcabil, coincizând cu împlinirea a 20 de ani de la momentul în care Grosso a transformat lovitura de departajare decisivă în finala Cupei Mondiale din 2006, împotriva Franţei.