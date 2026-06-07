Probleme pentru Cristi Chivu! A promis transferul starului de la Inter, în plină luptă pentru putere

Unul dintre cei mai importanți jucători de la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, ar putea să plece de la formația italiană în această vară.
Hakan Calhanoglu și-a confirmat importanța în echipa din Serie A și în ultima stagiune, încheiată cu eventul câștigat de trupa nerazzurrilor, iar fotbalistul turc rămâne o țintă pentru alte formații.
Hakan Calhanoglu, dorit de Fenerbahce
Alegerile pentru postul de președinte la Fenerbahce au adus o promisiune importantă din partea lui Hakan Safi, unul dintre candidați, care a anunțat că vrea să-l aducă la formația turcă pe Hakan Calhanoglu, starul lui Inter, notează Fabrizio Romano.
În urmă cu doar un an s-a scris intens că jucătorul este dorit insistent de rivala celor de la Fenerbahce, Galatasaray, dar în cele din urmă Calhanoglu a rămas în Serie A și a contribuit la trofeele câștigate de formația italiană sub comanda lui Cristi Chivu. Turcul a jucat în 30 de meciuri, a marcat de 12 ori și a oferit 7 pase decisive.
Listă de staruri care pot ajunge la Fenerbahce dacă Hakan Safi câștigă alegerile
Hakan Safi vrea neapărat să fie președinte la Fenerbahce în urma alegerilor și a promis alte negocieri importante, pentru a întări lotul grupării care de ceva ani stă în umbra lui Galatasaray. Pe lângă Hakan Calhanoglu, alți 3 jucători importanți ar putea să ajungă în Turcia.
Luis Suarez, de la Inter Miami, Merih Demiral, de la Al Ahli, și Mason Greenwood, de la Olympique Marseille, sunt toți pe lista lui Fenerbahce pentru a fi transferați în această perioadă de mercato.
Luptă aprigă pentru șefia lui Fenerbahce
Fenerbahçe traversează una dintre cele mai intense campanii electorale din ultimii ani, după ce fostul președinte Aziz Yıldırım și omul de afaceri Hakan Safi au rămas singurii pretendenți la conducerea clubului.
În timp ce Safi și-a construit campania în jurul promisiunilor de transferuri spectaculoase și a unui nou proiect sportiv, Yıldırım mizează pe experiența acumulată în cei 20 de ani petrecuți la conducerea grupării din Istanbul și pe relația puternică pe care o are cu membrii clubului.
Alegerile au loc într-un moment delicat pentru Fenerbahçe, care încearcă să pună capăt unei secete de titluri ce durează de peste un deceniu și să gestioneze o situație financiară complicată.
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