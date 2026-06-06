Cristi Chivu, interviu în Italia despre Nicolae Ceauşescu, decesul tatălui şi cadourile de suflet oferite mamei

Cariera lui Cristi Chivu a fost legată strâns de tatăl lui, care s-a stins însă din viaţă la o vârstă fragedă. Tehnicianul lui Inter a oferit un interviu amplu în Italia despre primii paşi făcuţi în fotbal, decesul tatălui, perioada trăită înainte de ’89.

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Puţini români ştiu ce dramă a trăit Cristi Chivu. Chiar dacă pare că românul a cunoscut în viaţă un traseu norocos. Atât în cariera de fotbalist, cât şi ca antrenor. Totuşi, norocul şi l-a făcut singur, pentru că debutul lui Chivu în fotbal a însemnat şi o adevărată provocare. Tatăl lui s-a stins, iar Chivu a rămas încă de la 17 ani fără cel mai important ajutor.

Cristi Chivu a dat detalii pentru Corriere della Sera despre tragedia care i-a marcat familia. Pe 31 martie 1998, cu câteva ore înaintea unui meci cu Ceahlăul, Cristi Chivu a fost chemat acasă. Tatăl lui, Mircea Chivu (1954-1998), fost fotbalist și antrenor, își trăia ultimele clipe, răpus de cancer la doar 44 de ani. Acum, Cristi Chivu a remorat momentul greu.

Promisiunea făcută de Cristi Chivu în faţa tatălui care s-a stins

“Am crescut cu educația primită de la părinții mei, pasionat de însăși bucuria de a fi copil și cu dorința de a nu pierde acea fericire. Aveam puțin, dar ne bucuram de tot ce aveam. Eram pasionat de fotbal pentru că tatăl meu fusese jucător. La vremea aceea era antrenorul unei echipe de amatori. Eu eram fericit, nerăbdător să descopăr ce îmi va oferi lumea.

Aveam șaisprezece ani și jumătate (n-red întrebat despre decesul tatălui). Voiam să-i demonstrez ceea ce el a crezut întotdeauna despre mine, dar eu am aflat abia mai târziu de la mama: că pot să cresc responsabil și să-mi fac un drum prin propriile forțe. Acesta a fost singurul obiectiv al vieții mele: să-i demonstrez că sunt capabil să fac lucruri bune și corecte, ca un tânăr matur. Din păcate, nu a putut să mă vadă crescând. În ziua în care s-a stins eram în cantonament; am apucat să-mi iau rămas-bun. A doua zi, așa cum și-ar fi dorit el, eram pe teren pentru un meci.”, a povestit Chivu.