Cristi Chivu, interviu în Italia despre Nicolae Ceauşescu, decesul tatălui şi cadourile de suflet oferite mamei

Cariera lui Cristi Chivu a fost legată strâns de tatăl lui, care s-a stins însă din viaţă la o vârstă fragedă. Tehnicianul lui Inter a oferit un interviu amplu în Italia despre primii paşi făcuţi în fotbal, decesul tatălui, perioada trăită înainte de ’89.
Puţini români ştiu ce dramă a trăit Cristi Chivu. Chiar dacă pare că românul a cunoscut în viaţă un traseu norocos. Atât în cariera de fotbalist, cât şi ca antrenor. Totuşi, norocul şi l-a făcut singur, pentru că debutul lui Chivu în fotbal a însemnat şi o adevărată provocare. Tatăl lui s-a stins, iar Chivu a rămas încă de la 17 ani fără cel mai important ajutor.
Cristi Chivu a dat detalii pentru Corriere della Sera despre tragedia care i-a marcat familia. Pe 31 martie 1998, cu câteva ore înaintea unui meci cu Ceahlăul, Cristi Chivu a fost chemat acasă. Tatăl lui, Mircea Chivu (1954-1998), fost fotbalist și antrenor, își trăia ultimele clipe, răpus de cancer la doar 44 de ani. Acum, Cristi Chivu a remorat momentul greu.
Promisiunea făcută de Cristi Chivu în faţa tatălui care s-a stins
“Am crescut cu educația primită de la părinții mei, pasionat de însăși bucuria de a fi copil și cu dorința de a nu pierde acea fericire. Aveam puțin, dar ne bucuram de tot ce aveam. Eram pasionat de fotbal pentru că tatăl meu fusese jucător. La vremea aceea era antrenorul unei echipe de amatori. Eu eram fericit, nerăbdător să descopăr ce îmi va oferi lumea.
Aveam șaisprezece ani și jumătate (n-red întrebat despre decesul tatălui). Voiam să-i demonstrez ceea ce el a crezut întotdeauna despre mine, dar eu am aflat abia mai târziu de la mama: că pot să cresc responsabil și să-mi fac un drum prin propriile forțe. Acesta a fost singurul obiectiv al vieții mele: să-i demonstrez că sunt capabil să fac lucruri bune și corecte, ca un tânăr matur. Din păcate, nu a putut să mă vadă crescând. În ziua în care s-a stins eram în cantonament; am apucat să-mi iau rămas-bun. A doua zi, așa cum și-ar fi dorit el, eram pe teren pentru un meci.”, a povestit Chivu.
El a dezvăluit şi ce promisiune i-a făcut tatălui înainte ca acesta să se stingă: “I-am spus să nu-și facă griji, pentru că voi deveni foarte responsabil și voi avea eu grijă de întreaga familie. Dintr-odată am crescut, iar acea promisiune am avut-o mereu în fața ochilor. Acest angajament mă ține cu picioarele pe pământ atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile.”
Ce făcea Cristi Chivu în timpul Revoluţiei
Tehnicianul a povestit în Italia şi cum a trăit Revoluţia şi căderea regimului Ceauşescu.
“Era perioada Crăciunului. Tatăl meu era subinginer într-o fabrică de armament. Fabrica fusese închisă și tuturor angajaților li se ordonase să păzească puncte strategice. Într-o seară, tata s-a întors acasă și a spus că trebuie să plece de gardă și ne-a recomandat să nu ieșim din casă, deoarece la Timișoara începuseră să se tragă focuri asupra manifestanților. Am trăit acea noapte cu mare anxietate; se auzeau împușcături chiar și de acasă. Am o amintire foarte clară: tatăl meu plecând seara după ce se bărbierise și întorcându-se dimineața cu barbă. Eram cu toții nerăbdători și îngrijorați să înțelegem ce se întâmplă. Televiziunea regimului minimaliza situația, dar noi ascultam Radio Europa Liberă și înțelegeam că regimul se clatină. Credeam că va reuși să fugă. Dar apoi l-au prins, i-au făcut un proces rapid și istoria țării mele s-a schimbat.”, a spus antrenorul român.
Cristi Chivu le-a spus italienilor cum trăiau românii cu Ceauşescu preşedinte.
„Vreți adevărul? Posibilitatea de a avea lucruri. De a trăi normal, de a mânca normal. Atunci aveam doar doi litri de lapte, câteva ouă, puțin ulei și pâine doar sâmbăta. Libertatea însemna să ai o felie de șuncă, o bucățică de ciocolată. Vă vine să credeți că am mâncat prima mea banană la opt ani?”, a declarat Chivu.
Ce cadouri i-a făcut mamei
Tehnicianul şi-a ţinut promisiunea făcută tatălui său şi a avut grijă de familiei. Astfel mamei lui i-a cumpărat o locuinţă.
„O casă. I-am făcut multe cadouri mamei mele, dar nu sunt suficiente pentru a o răsplăti pentru eforturile pe care le-a făcut după ce a rămas singură să mă crească pe mine și pe sora mea. Răsplata mea a fost mândria ei pentru cariera mea, pentru faptul că am studiat și că mi-am ținut promisiunea făcută tatălui meu.”, a mai spus Chivu.
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