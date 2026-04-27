Real Madrid i-a fixat prețul jucătorului dorit de Cristi Chivu la Inter: 20 de milioane de euro

Cristian Chivu este la un pas de câștigarea titlului cu Inter, în ciuda faptului că echipa românului a remizat etapa aceasta pe terenul celor de la Torino, scor 2-2.

Mai mult decât atât, legendarul fundaș al Interului primește credit total din partea conducerii și pregătește deja câteva transferuri importante pentru această vară.

Andriy Lunin, ținta lui Cristi Chivu în această vară

Cristi Chivu și-a stabilit mai multe ținte pe piața transferurilor, iar printre jucătorii urmăriți de tehnicianul român se numără și unul legitimat în prezent la Real Madrid.

În căutarea unui înlocuitor pentru Sommer, Andriy Lunin pare să fie varianta ideală pentru buturile liderului din Serie A. Mai mult decât atât, Inter a aflat și cât ar putea costa transferul portarului ucrainean: 20 de milioane de euro.

Tarik Muharemović este aproape adjudecat de Inter, existând un acord preliminar cu Sassuolo, iar Manu Kone se află și el în tratative avansate cu oficialii viitoarei campioane a Italiei.