Torino – Inter 0-2. Bisseck dublează avantajul, Chivu e aproape de titlu

Inter Milano poate face un nou pas uriaș către titlu în Serie A. Nu îl va obține matematic, după victoria cu 4-0 a lui Napoli cu Cremonese. Însă echipa lui Cristi Chivu poate face un pas uriaș la Torino, pentru ca apoi etapa viitoare cu Parma să câștige oficial scudetto pe propriul teren.
La partida cu Torino, echipa aflată pe locul 13, fără obiectiv în acest final de sezon, Cristi Chivu nu se va putea baza pe doi dintre cei mai buni jucători din acest sezon: Hakan Calhanoglu și Alessandro Bastoni. Nici Lautaro Martinez nu joacă din primul minut după ce a ratat ultimele partide din cauza unei accidentări.
TORINO – INTER 0-2
Min 61. GOOOL INTER! Bisseck înscrie și el cu o lovitură de cap după un corner
Min 24. GOOOL INTER! Dimarco centrează perfect în fața porții iar Marcus Thuram înscrie cu o lovitură de cap.
A început partida!
ECHIPELE DE START
Torino:
Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams
Inter Milano:
Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram
