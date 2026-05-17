“Nu am niciun semnal că va reveni” Declaraţie surprinzătoare despre Charalambous, chiar de la un om de la FCSB!

Antrenorul interimar al FCSB-ului, Lucian Filip (35 de ani), a subliniat că mandatul lui pe banca echipei campioane se va încheia după meciul cu Hermannstadt.

Lucian Filip, care va rămâne în staff-ul FCSB-ului, a spus că nu a primit până acum niciun semnal că Elias Charalambous (45 de ani) se va întoarce pe banca roş-albaştrilor.

“Mandatul meu expiră după meciul cu Hermannstadt. Cu siguranță va veni un antrenor cu licență Pro. Chiar dacă va veni un alt antrenor, noi vom rămâne aici, vom rămâne alături de jucători. Nu vrem să generăm un disconfort. Vrem să sprijinim jucătorii, cât și nou antrenor.

Nu am niciun semnal că va reveni Elias, dar nu cred că ar fi corect, din punctul meu de vedere, să declar că mi-aș dori să vină Elias. Eu am lucrat foarte bine cu el, dar dacă ar veni un alt antrenor, nu cred că ar fi frumos să vadă o astfel de declarație din partea mea.

Nu e normal să întrebăm jucătorii ce antrenor își doresc. Ei trebuie să respecte ce zic antrenorii, iar deciziile acestea le iau conducerea”, a spus Lucian Filip la conferinţa de presă premergătoare meciului Hermannstadt – FCSB.