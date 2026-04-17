Veste teribilă pentru Chivu! Bayern îi strică toate calculele

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 18:59

Cristi Chivu, în timpul unui meci al Interului / Profimedia Images

Cristi Chivu este aproape să devină primul antrenor român care câștigă un titlu de campion la un club aflat în top 5 campionate ale Europei. Cu toate astea, Chivu pregătește deja și strategia pentru sezonul viitor.

În condițiile în care Inter va rămâne, foarte probabil, fără portarul Yann Sommer, când acestuia îi expiră contractul, Inter l-a pus pe lista de achiziții pe portarul celor de la Galatasaray, Ugurcan Cakir. Doar că nu e singurul club interesat de acesta.

Bayern și Inter îl vor pe Cakir

Christian Falk de la Bild scrie că Bayern l-a trecut pe Cakir pe lista de posibile achiziții, în condițiile în care șansele ca Neuer să primească un nou contract scad pe zi ce trece. Mai mult, Falk susține că antrenorul cu portarii de la Bayern, Michael Rechner, a discutat deja cu Cakir.

Singura problemă atât pentru Inter Milano, cât și pentru Bayern Munchen: Galatasaray nu prea își dorește să renunțe la portarul de 30 de ani. Cu atât mai mult cu cât Galatasaray l-a transferat chiar vara trecută, de la Trabzonspor, pentru o sumă mare: 27,5 milioane de euro.

Cakir a jucat 39 de partide în acest sezon și a reușit să scape fără gol primit în 14 dintre ele. El a fost titular și la națională, inclusiv în meciul Turciei contra României.

