Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri - Antena Sport

Real Madrid a fost eliminată surprinzător din Cupa Spaniei. „Galacticii” au pierdut duelul cu Albacete, scor 2-3, din optimile competiției.

Fostul jucător din Liga 1, Jefte Betancor, a fost „eroul” celor de la Albacete. El a marcat o „dublă” pentru echipa din La Liga 2.

Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de Albacete

Albacete a deschis scorul în minutul 42. Villar a marcat din pasa lui Lazo, însă Real Madrid a reușit să egaleze înainte de pauză. În minutul 45+3, Franco Mastantuono a punctat pentru „galactici”.

În minutul 58, Jefte Betancor a fost trimis în teren, luându-i locul lui Escriche. Fostul atacant de la Voluntari, Farul și CFR Cluj a marcat în poarta madrilenilor în minutul 82.

Ulterior, Real Madrid a egalat în minutul 90+1 prin Gonzalo Garcia. Jefte Betancor le-a dat lovitura de grație madrilenilor în minutul 90+4, punctând spectaculos, pe un contraatac.