Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri - Antena Sport

Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri

Viviana Moraru Publicat: 15 ianuarie 2026, 0:05

Albacete - Real Madrid 3-2/ Profimedia

Real Madrid a fost eliminată surprinzător din Cupa Spaniei. „Galacticii” au pierdut duelul cu Albacete, scor 2-3, din optimile competiției. 

Fostul jucător din Liga 1, Jefte Betancor, a fost „eroul” celor de la Albacete. El a marcat o „dublă” pentru echipa din La Liga 2. 

Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de Albacete 

Albacete a deschis scorul în minutul 42. Villar a marcat din pasa lui Lazo, însă Real Madrid a reușit să egaleze înainte de pauză. În minutul 45+3, Franco Mastantuono a punctat pentru „galactici”. 

În minutul 58, Jefte Betancor a fost trimis în teren, luându-i locul lui Escriche. Fostul atacant de la Voluntari, Farul și CFR Cluj a marcat în poarta madrilenilor în minutul 82. 

Ulterior, Real Madrid a egalat în minutul 90+1 prin Gonzalo Garcia. Jefte Betancor le-a dat lovitura de grație madrilenilor în minutul 90+4, punctând spectaculos, pe un contraatac.  

Albacete i-a stricat astfel debutul lui Alvaro Arbeloa la Real Madrid. Spaniolul i-a luat locul lui Xabi Alonso, tehnician demis în această săptămână în urma eșecului cu Barcelona din finala Supercupei Spaniei. 

Real Madrid și-a menajat o parte dintre titulari pentru duelul cu Albacete. Vinicius a fost însă păstrat în primul 11 de Arbeloa. 

Cum a arătat primul 11 al lui Real Madrid la duelul cu Albacete: Lunin – D. Jimenez, Asencio, Huijsen, F. Garcia – Valverde, Cestero Sancho, Guler – Mastantuono, G. Garcia, Vinicius 

