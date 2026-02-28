Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Borussia Dortmund - Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”. - Antena Sport

Home | Fotbal | Bundesliga | Borussia Dortmund – Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”.

Borussia Dortmund – Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”.

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 21:30

Comentarii
Borussia Dortmund – Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”.

Harry Kane în meciul cu Borussia Dortmund / Profimedia

Bayern Munchen a făcut un pas important către câștigarea unui nou titlu în Bundesliga, după succesul cu scorul de 2-1 obținut în fața Borussiei Dortmund, într-un nou episod din ”Der Klassiker”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o atmosferă fantastică pe Westfalen Stadion, gruparea antrenată de Vicent Kompany și-a arătat superioritatea față de marea rivală, reușind să revină de la 0-1.

Bayern Munchen, pas mare către titlu

Bayern Munchen este tot mai aproape de câștigarea unui nou trofeu, după victoria contra celor de la Borussia Dortmund, în etapa cu numărul 24 din Bundesliga.

Gazdele au fost cele care au preluat conducerea prin reușita lui Nico Schlotterbeck (min. 26), însă campioana en-titre s-a dezlănțuit după pauză.

Harry Kane a restabilit egalitatea (min. 54) și tot el a dus scorul la 2-1 pentru Bayern, după ce a punctat din lovitură de la 11 metri (min. 70). Chiar și așa, oaspeții au fost egalați, asta pentru că Svensson (min. 83) a punctat pentru Dortmund.

Reclamă
Reclamă

Nu a fost însă scorul final. Bavarezii au avut o tresărire de orgoliu pe final și au marcat pentru a treia oară, prin germanul Joshua Kimmich (min. 87). Bayern are acum un avans de 11 punte față de rivala Dortmund.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Observator
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
Fanatik.ro
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
22:27
Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren”
22:24
Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri”
22:17
LIVE SCOREInter – Genoa 1-0. Echipa lui Cristi Chivu, duel cu formația patronată de Dan Șucu
21:57
Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă
21:55
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo
21:35
Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță”
Vezi toate știrile
1 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial