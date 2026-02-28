Borussia Dortmund - Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”. - Antena Sport

Bayern Munchen a făcut un pas important către câștigarea unui nou titlu în Bundesliga, după succesul cu scorul de 2-1 obținut în fața Borussiei Dortmund, într-un nou episod din ”Der Klassiker”.
Într-o atmosferă fantastică pe Westfalen Stadion, gruparea antrenată de Vicent Kompany și-a arătat superioritatea față de marea rivală, reușind să revină de la 0-1.
Bayern Munchen, pas mare către titlu
Bayern Munchen este tot mai aproape de câștigarea unui nou trofeu, după victoria contra celor de la Borussia Dortmund, în etapa cu numărul 24 din Bundesliga.
Gazdele au fost cele care au preluat conducerea prin reușita lui Nico Schlotterbeck (min. 26), însă campioana en-titre s-a dezlănțuit după pauză.
Harry Kane a restabilit egalitatea (min. 54) și tot el a dus scorul la 2-1 pentru Bayern, după ce a punctat din lovitură de la 11 metri (min. 70). Chiar și așa, oaspeții au fost egalați, asta pentru că Svensson (min. 83) a punctat pentru Dortmund.
Nu a fost însă scorul final. Bavarezii au avut o tresărire de orgoliu pe final și au marcat pentru a treia oară, prin germanul Joshua Kimmich (min. 87). Bayern are acum un avans de 11 punte față de rivala Dortmund.
