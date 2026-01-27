„Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei” - Antena Sport

Ștefan Kovacs, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax, este considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului mondial. Născut la Timișoara, Kovacs a desăvârșit fotbalul total jucat de olandezi în anii ‘70 și l-a antrenat pe marele Johan Cruyff.
La mai bine de 30 de ani de la moartea lui Kovacs, GSP a dezvăluit că fostul tehnician a fost agent secret al Securității și purta numele conspirativ de „Vasile Munteanu”. Timp de opt ani, între 1955 și 1963, Kovacs a colaborat activ cu Securitatea și a transmis cel puțin 34 de note informative, potrivit sursei citate.
Printre ele, inclusiv una despre Emerich Jenei, pe care până și Securitatea a privit-o suspect! „Ne-a dat informații postându-se pe fostele lor divergențe personale”, se scria în analiza notelor oferite de „Piști” Kovacs.
Presa internațională, șocată: „Fața ocultă a legendarului antrenor”
Presa internațională a tratat pe larg subiectul, în contextul în care Ștefan Kovacs rămâne, după zeci de ani, un nume faimos în Europa. „Antrenorul de două ori campion al Europei care era agent secret comunist”, a scris publicația spaniolă La Razón, care tratează subiectul pe larg. „Descoperirea unor documente secrete a dezvăluit fața ocultă a legendarului tehnician”, notează spaniolii.
Și celebra publicație The Sun a scris despre „demascarea” fostului tehnician. „Unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile, cel care l-a antrenat pe Johan Cruyff, a fost demascat drept spion. Legendarul Ștefan Kovacs a lucrat pentru temuta poliție secretă română, Securitatea. Înființată în 1948, Securitatea a fost una dintre cele mai brutale poliții secrete din lume. A fost responsabilă pentru mii de morți sub regimul detestatului Nicolae Ceaușescu”, au scris englezii.
Ce scriu olandezii: „A spionat pentru serviciile secrete din România!”
Evident, subiectul a ajuns și în Olanda, unde Kovacs a avut cele mai bune rezultate din carieră. „Legenda lui Ajax a spionat pentru serviciile secrete din România”, titrează De Telegraaf, unul dintre cele mai importante ziare din țară. „A semnat un acord cu Securitatea pe 28 octombrie 1955, când avea 35 de ani”, remarcă olandezii.
Portughezii de la A Bola scriu despre „o descoperire șocantă”, mai ales în contextul în care înrolarea lui Ștefan Kovacs în Securitate a fost voluntară. „În octombrie 1955, Gheorghe Gheorghiu-Dej era la putere. România era un stat satelit al URSS, trupele sovietice se aflau încă în România după Al Doilea Război Mondial, iar Departamentul Securității Statului era subordonat Ministerului de Interne, sub controlul Partidului Comunist”, precizează jurnaliștii lusitani.
„Umbra Securității planează amenințător!”
O altă publicație de limbă engleză, News 18, scrie: „CV-ul fotbalistic al lui Kovacs e strălucitor. În afară de Ajax, a antrenat naționala României, a Franței, Panathinaikos și Steaua București, și rămâne considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile. A murit în 1995, la 74 de ani, moștenirea sa fiind mult timp considerată de neatins. Dar umbra Securității planează amenințător.
Dezvăluirile vin ca o furtună rece de realitate: fotbalul nu a existat niciodată într-un vid. Politica nu doar că a influențat fotbalul, dar uneori era adânc încorporată în el. Data viitoare, deci, când cineva spune ‘să ținem departe politica de sport’, istoria ar putea avea altceva de zis.”
Cine a fost Ștefan Kovacs
Fost jucător la CA Oradea, Universitatea Cluj, CFR Turnu Severin, CFR Cluj sau Ripensia Timișoara, Ștefan Kovacs a locuit timp de trei ani în Belgia, între 1938 și 1941. Acolo a studiat, dar a și jucat fotbal pentru Olympic Charleroi.
Și-a început cariera de antrenor în 1952, la Universitatea Cluj. Până să preia Steaua, alături de care a câștigat un titlu și două Cupe, în 1967, timp de cinci a fost secundul echipei naționale a României. A plecat la Ajax în 1971, unde a scris istorie. Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost AS Monaco, în 1987.
- În 2019, prestigioasa revistă France Football l-a desemnat al 43-lea cel mai bun antrenor din istorie.
- Șapte trofee a luat Kovacs cu Ajax, inclusiv cele două CCE, o Supercupă a Europei și Cupa Intercontinentală.
- A antrenat naționala României între 1976 și 1980, dar a ratat calificarea atât pentru Mondialul din 1978, cât și pentru Europeanul din 1980.
