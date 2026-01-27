Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei” - Antena Sport

Home | Fotbal | „Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei”

„Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei”

Ionuţ Axinescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 16:00

Comentarii
Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: Fața ocultă a legendei”

Ştefan Kovacs / Profimedia

Ștefan Kovacs, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax, este considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului mondial. Născut la Timișoara, Kovacs a desăvârșit fotbalul total jucat de olandezi în anii ‘70 și l-a antrenat pe marele Johan Cruyff.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La mai bine de 30 de ani de la moartea lui Kovacs, GSP a dezvăluit că fostul tehnician a fost agent secret al Securității și purta numele conspirativ de „Vasile Munteanu”. Timp de opt ani, între 1955 și 1963, Kovacs a colaborat activ cu Securitatea și a transmis cel puțin 34 de note informative, potrivit sursei citate.

Printre ele, inclusiv una despre Emerich Jenei, pe care până și Securitatea a privit-o suspect! „Ne-a dat informații postându-se pe fostele lor divergențe personale”, se scria în analiza notelor oferite de „Piști” Kovacs.

Presa internațională, șocată: „Fața ocultă a legendarului antrenor”

Presa internațională a tratat pe larg subiectul, în contextul în care Ștefan Kovacs rămâne, după zeci de ani, un nume faimos în Europa. „Antrenorul de două ori campion al Europei care era agent secret comunist”, a scris publicația spaniolă La Razón, care tratează subiectul pe larg. „Descoperirea unor documente secrete a dezvăluit fața ocultă a legendarului tehnician”, notează spaniolii.

Și celebra publicație The Sun a scris despre „demascarea” fostului tehnician. „Unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile, cel care l-a antrenat pe Johan Cruyff, a fost demascat drept spion. Legendarul Ștefan Kovacs a lucrat pentru temuta poliție secretă română, Securitatea. Înființată în 1948, Securitatea a fost una dintre cele mai brutale poliții secrete din lume. A fost responsabilă pentru mii de morți sub regimul detestatului Nicolae Ceaușescu”, au scris englezii.

Reclamă
Reclamă

Ce scriu olandezii: „A spionat pentru serviciile secrete din România!”

Evident, subiectul a ajuns și în Olanda, unde Kovacs a avut cele mai bune rezultate din carieră. „Legenda lui Ajax a spionat pentru serviciile secrete din România”, titrează De Telegraaf, unul dintre cele mai importante ziare din țară. „A semnat un acord cu Securitatea pe 28 octombrie 1955, când avea 35 de ani”, remarcă olandezii.

Portughezii de la A Bola scriu despre „o descoperire șocantă”, mai ales în contextul în care înrolarea lui Ștefan Kovacs în Securitate a fost voluntară. „În octombrie 1955, Gheorghe Gheorghiu-Dej era la putere. România era un stat satelit al URSS, trupele sovietice se aflau încă în România după Al Doilea Război Mondial, iar Departamentul Securității Statului era subordonat Ministerului de Interne, sub controlul Partidului Comunist”, precizează jurnaliștii lusitani.

„Umbra Securității planează amenințător!”

O altă publicație de limbă engleză, News 18, scrie: „CV-ul fotbalistic al lui Kovacs e strălucitor. În afară de Ajax, a antrenat naționala României, a Franței, Panathinaikos și Steaua București, și rămâne considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile. A murit în 1995, la 74 de ani, moștenirea sa fiind mult timp considerată de neatins. Dar umbra Securității planează amenințător.

Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din CeneiCriminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
Reclamă

Dezvăluirile vin ca o furtună rece de realitate: fotbalul nu a existat niciodată într-un vid. Politica nu doar că a influențat fotbalul, dar uneori era adânc încorporată în el. Data viitoare, deci, când cineva spune ‘să ținem departe politica de sport’, istoria ar putea avea altceva de zis.”

Cine a fost Ștefan Kovacs

Fost jucător la CA Oradea, Universitatea Cluj, CFR Turnu Severin, CFR Cluj sau Ripensia Timișoara, Ștefan Kovacs a locuit timp de trei ani în Belgia, între 1938 și 1941. Acolo a studiat, dar a și jucat fotbal pentru Olympic Charleroi.

Și-a început cariera de antrenor în 1952, la Universitatea Cluj. Până să preia Steaua, alături de care a câștigat un titlu și două Cupe, în 1967, timp de cinci a fost secundul echipei naționale a României. A plecat la Ajax în 1971, unde a scris istorie. Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost AS Monaco, în 1987.

  • În 2019, prestigioasa revistă France Football l-a desemnat al 43-lea cel mai bun antrenor din istorie.
  • Șapte trofee a luat Kovacs cu Ajax, inclusiv cele două CCE, o Supercupă a Europei și Cupa Intercontinentală.
  • A antrenat naționala României între 1976 și 1980, dar a ratat calificarea atât pentru Mondialul din 1978, cât și pentru Europeanul din 1980.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Observator
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Cine sunt cei 7 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. Microbuzul se îndrepta spre Franța
Fanatik.ro
Cine sunt cei 7 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. Microbuzul se îndrepta spre Franța
15:55
“Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România
15:36
VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi
14:49
VIDEOCe a făcut Coco Gauff în drumul spre vestiar, când nu ştia că e filmată. “Nu trebuia să apară imaginile”
14:43
Edi Iordănescu a dezvăluit cum poate câştiga România în Turcia: “Trebuie speculat la maximum!”
14:09
Carlos Alcaraz a spart gheaţa! Spaniolul s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open
13:41
VIDEONu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale
Vezi toate știrile
1 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 2 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 3 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 4 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 5 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe 6 Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați