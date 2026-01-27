„Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei” - Antena Sport

Ștefan Kovacs, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax, este considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului mondial. Născut la Timișoara, Kovacs a desăvârșit fotbalul total jucat de olandezi în anii ‘70 și l-a antrenat pe marele Johan Cruyff.

La mai bine de 30 de ani de la moartea lui Kovacs, GSP a dezvăluit că fostul tehnician a fost agent secret al Securității și purta numele conspirativ de „Vasile Munteanu”. Timp de opt ani, între 1955 și 1963, Kovacs a colaborat activ cu Securitatea și a transmis cel puțin 34 de note informative, potrivit sursei citate.

Printre ele, inclusiv una despre Emerich Jenei, pe care până și Securitatea a privit-o suspect! „Ne-a dat informații postându-se pe fostele lor divergențe personale”, se scria în analiza notelor oferite de „Piști” Kovacs.

Presa internațională, șocată: „Fața ocultă a legendarului antrenor”

Presa internațională a tratat pe larg subiectul, în contextul în care Ștefan Kovacs rămâne, după zeci de ani, un nume faimos în Europa. „Antrenorul de două ori campion al Europei care era agent secret comunist”, a scris publicația spaniolă La Razón, care tratează subiectul pe larg. „Descoperirea unor documente secrete a dezvăluit fața ocultă a legendarului tehnician”, notează spaniolii.

Și celebra publicație The Sun a scris despre „demascarea” fostului tehnician. „Unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile, cel care l-a antrenat pe Johan Cruyff, a fost demascat drept spion. Legendarul Ștefan Kovacs a lucrat pentru temuta poliție secretă română, Securitatea. Înființată în 1948, Securitatea a fost una dintre cele mai brutale poliții secrete din lume. A fost responsabilă pentru mii de morți sub regimul detestatului Nicolae Ceaușescu”, au scris englezii.