SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial - Antena Sport

Nu rata al doilea episod din SuperFAZE, luni seara, după Asia Express, Gică Craioveanu este invitatul lui Dan Pavel şi Florin Răducioiu, la Antena 1!

Diseară, la Antena 1, ora 00:00, suntem împreună cu mari fotbalişti şi vedem la SuperFAZE cele mai emoţionante momente cu România la World Cup şi marile faze ale Mondialului!

Săptămâna aceasta, Gică Craioveanu, Grande sau Jica, fost golgheter în Liga 1 şi în Spania, prezent cu naţionala blondă la World Cup 1998, şi premiat cu statuie la Getafe, vine la SuperFAZE şi are o mulţime de poveşti.

“În nebunia mea de oltean, cred că România era singura care putea sa bată Brazilia în ’94. Îţi semnez orice!”, spune Craioveanu despre turneul pe care l-a ratat. A fost prezent la cel din Franţa în 1998, când jucătorii s-au vopsit blonzi. “De acolo a început să-mi cadă părul. Parcă eram pui de găină!”

SuperFAZE, în fiecare luni noapte la Antena 1, cu nume mari şi momente de legendă din fotbal: Adrian Ilie, Gică Craioveanu, Ioan Andone, Marius Niculae sau Ionel Dănciulescu. Invitat permanent: Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1.