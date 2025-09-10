SuperMondial | Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti: "Hagi era un model pentru noi. România merită să revină la Mondial" - Antena Sport

În acest episod din SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu are parte de o întâlnire specială cu unul dintre numele mari ale fotbalului spaniol: José María Gutiérrez „Guti”, fost căpitan al Real Madrid și triplu câștigător al Champions League.
Rebelul Generației Galactice, un mijlocaș creativ adorat de fani, a vorbit la SuperMondial despre cariera sa, despre România și despre visul nostru de a reveni la Cupa Mondială.
Cel mai bun an la Real Madrid
„Eu îmi amintesc al doilea an al lui Fabio Capello la Real Madrid, când ne-am întâlnit cu marea echipă a Barcelonei, cu Messi, Xavi şi Iniesta. Aveau opt puncte în faţa noastră în Ligă şi am reuşit să recuperăm şi să câştigăm titlul. A fost cel mai frumos an din întreaga mea carieră.”
Despre România și jucătorii noștri
Guti a rememorat epoca Generației de Aur și influența pe care românii au avut-o în La Liga.
„Gică Hagi a fost ca o oglindă pentru noi. Era incredibil – pase, goluri, finalizare. Pentru mine și colegii mei era aproape un model. A fost o adevărată revoluție a jucătorilor români în Spania. Îmi amintesc de Popescu, Petrescu, Dumitrescu – o echipă care juca un fotbal foarte bun. Popescu era super elegant, un lider adevărat.”
„Îi cunosc pe jucătorii români din La Liga de azi – pe Raţiu, pe fiul lui Gică Hagi. Cred că are ceva, dar numele tatălui său este greu de purtat. Totuși, e interesant și cred că are potențial.”
Despre şansele României de a reveni la World Cup
„Austria e o echipă complicată, mi-a plăcut mult la EURO. Dar există și barajul, nu?”
Despre Lucescu: “Un monument”
„E adevărat că acum se poartă antrenorii tineri, dar Lucescu este un monument. A făcut multe în fotbal. Cred că va fi un pilon important pentru jucătorii care vor veni. A fost la multe echipe, va fi benefic pentru jucători.”
Amintiri cu români: copil de mingi pentru Hagi
Guti a crescut în epoca lui Hagi, i-a fost chiar copil de mingi și are amintiri din Ghencea, unde a văzut Steaua pe vremea marilor victorii europene. „Am admirat mereu România, o echipă care a jucat cu pasiune. Cred că România merită să revină la Mondial.”
Cadouri de suflet de la Generația de Aur
La final, Florin Răducioiu i-a oferit lui Guti tricoul Generaţiei de Aur și o miniatură a monumentului de la Arena Națională, cu sprijinul Superbet. „Vă mulţumesc din suflet! Hai, România!”, a transmis legenda Realului.
SuperMondial continuă la Antena 1 cu interviuri-eveniment realizate de Florin Răducioiu, acasă la marile legende ale fotbalului mondial.
• Antena transmite World Cup în 2026 și 2030.
• Meciul România – Austria e la Antena 1 pe 12 octombrie!
• Hai, România! În fiecare zi.
