SuperMondial | Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti: "Hagi era un model pentru noi. România merită să revină la Mondial" - Antena Sport

În acest episod din SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu are parte de o întâlnire specială cu unul dintre numele mari ale fotbalului spaniol: José María Gutiérrez „Guti”, fost căpitan al Real Madrid și triplu câștigător al Champions League.

Rebelul Generației Galactice, un mijlocaș creativ adorat de fani, a vorbit la SuperMondial despre cariera sa, despre România și despre visul nostru de a reveni la Cupa Mondială.

Cel mai bun an la Real Madrid

„Eu îmi amintesc al doilea an al lui Fabio Capello la Real Madrid, când ne-am întâlnit cu marea echipă a Barcelonei, cu Messi, Xavi şi Iniesta. Aveau opt puncte în faţa noastră în Ligă şi am reuşit să recuperăm şi să câştigăm titlul. A fost cel mai frumos an din întreaga mea carieră.”

Despre România și jucătorii noștri

Guti a rememorat epoca Generației de Aur și influența pe care românii au avut-o în La Liga.

„Gică Hagi a fost ca o oglindă pentru noi. Era incredibil – pase, goluri, finalizare. Pentru mine și colegii mei era aproape un model. A fost o adevărată revoluție a jucătorilor români în Spania. Îmi amintesc de Popescu, Petrescu, Dumitrescu – o echipă care juca un fotbal foarte bun. Popescu era super elegant, un lider adevărat.”