Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

SuperMondial | Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti: "Hagi era un model pentru noi. România merită să revină la Mondial" - Antena Sport

Home | Fotbal | SuperMondial | Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti: “Hagi era un model pentru noi. România merită să revină la Mondial”
Video

SuperMondial | Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti: “Hagi era un model pentru noi. România merită să revină la Mondial”

Publicat: 10 septembrie 2025, 7:15

Comentarii

Florin Răducioiu, interviu cu galacticul Guti

În acest episod din SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu are parte de o întâlnire specială cu unul dintre numele mari ale fotbalului spaniol: José María Gutiérrez „Guti”, fost căpitan al Real Madrid și triplu câștigător al Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rebelul Generației Galactice, un mijlocaș creativ adorat de fani, a vorbit la SuperMondial despre cariera sa, despre România și despre visul nostru de a reveni la Cupa Mondială.

Cel mai bun an la Real Madrid

„Eu îmi amintesc al doilea an al lui Fabio Capello la Real Madrid, când ne-am întâlnit cu marea echipă a Barcelonei, cu Messi, Xavi şi Iniesta. Aveau opt puncte în faţa noastră în Ligă şi am reuşit să recuperăm şi să câştigăm titlul. A fost cel mai frumos an din întreaga mea carieră.”

Despre România și jucătorii noștri

Guti a rememorat epoca Generației de Aur și influența pe care românii au avut-o în La Liga.

„Gică Hagi a fost ca o oglindă pentru noi. Era incredibil – pase, goluri, finalizare. Pentru mine și colegii mei era aproape un model. A fost o adevărată revoluție a jucătorilor români în Spania. Îmi amintesc de Popescu, Petrescu, Dumitrescu – o echipă care juca un fotbal foarte bun. Popescu era super elegant, un lider adevărat.”

Reclamă
Reclamă

„Îi cunosc pe jucătorii români din La Liga de azi – pe Raţiu, pe fiul lui Gică Hagi. Cred că are ceva, dar numele tatălui său este greu de purtat. Totuși, e interesant și cred că are potențial.”

Despre şansele României de a reveni la World Cup

„Austria e o echipă complicată, mi-a plăcut mult la EURO. Dar există și barajul, nu?”

Despre Lucescu: “Un monument”

„E adevărat că acum se poartă antrenorii tineri, dar Lucescu este un monument. A făcut multe în fotbal. Cred că va fi un pilon important pentru jucătorii care vor veni. A fost la multe echipe, va fi benefic pentru jucători.”

Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensiiScandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Reclamă

Amintiri cu români: copil de mingi pentru Hagi

Guti a crescut în epoca lui Hagi, i-a fost chiar copil de mingi și are amintiri din Ghencea, unde a văzut Steaua pe vremea marilor victorii europene. „Am admirat mereu România, o echipă care a jucat cu pasiune. Cred că România merită să revină la Mondial.”

Cadouri de suflet de la Generația de Aur

La final, Florin Răducioiu i-a oferit lui Guti tricoul Generaţiei de Aur și o miniatură a monumentului de la Arena Națională, cu sprijinul Superbet. „Vă mulţumesc din suflet! Hai, România!”, a transmis legenda Realului.

SuperMondial continuă la Antena 1 cu interviuri-eveniment realizate de Florin Răducioiu, acasă la marile legende ale fotbalului mondial.

• Antena transmite World Cup în 2026 și 2030.
• Meciul România – Austria e la Antena 1 pe 12 octombrie!
• Hai, România! În fiecare zi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Observator
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
8:29
Selecţionerul Ciprului, supărat după 2-2 cu România: “Nu ne mulţumeşte. Puteam câştiga”
8:25
Ce a putut spune Erling Haaland după ce a marcat 5 goluri în Norvegia – Moldova 11-1
8:10
“Cum mama naibii?” Basarab Panduru, discurs dur la adresa lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: “Schimbări fără sens”
7:50
Gigi Becali a făcut praf tactica lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: “N-am mai văzut așa ceva”
0:40
EXCLUSIV“Plecăm cu un gust amar” Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru – România 2-2: “Credem până la final”. Mesaj pentru Lucescu
0:40
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Vezi toate știrile
1 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 2 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 3 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 4 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 5 Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid 6 Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial!
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic