Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” - Antena Sport

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa Marelui Premiu de la Abu Dhabi pe locul trei, cursa fiind câștigată de Max Verstappen.
Lando Norris a cucerit în premieră un titlu în Formula 1. El a plâns în hohote după cursă, îmbrățișându-și mama, cât și rivalii.
Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1
Lando Norris a și glumit după cursa de la Abu Dhabi și a transmis că acum înțelege ce a simțit Max Verstappen în ultimii patru ani, când a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a declarat că sezonul a fost unul foarte dificil, mulțumindu-le celor din echipa sa.
„N-am mai plâns de mult, nu credeam că o voi face, dar am făcu-o. A fost o călătorie foarte lungă. În primul rând, vreau să le mulțumesc tututor de la McLaren, părinților mei, ei sunt cei care m-au susținut de la început.
Mă simt extraordinar, acum înțeleg ce a simțit Max, vreau să îi felicit pe el și pe Oscar, competitorii mei, a fost o onoare să concurez împotriva lor. A fost un an foarte lung de care m-am bucurat și am reușit.
Nu poți să nu te gândești la titlu, știam că va fi o cursă foarte lungă, orice se poate întâmpla în Formula 1. Am forțat, asta a trebuit să fac în acest sezon, cu Max care ne urmărea, să forțăm în fiecare cursă. Sunt fericit.
(Ți s-a spus că ai fost investigat pentru incidentul cu Tsunoda?) Nu știam, nu am avut idee, știam că ce am făcut a fost ok. Nu mulți oameni în Formula 1 ajung să experimenteze ce am experimentat eu în acest an. Sunt fericit pentru toată lumea, nu doar pentru mine. A fost o călătorie foarte lungă, am avut momente extrem de dificile. Mă bucur că pot să le fac acest cadou, e primul titlu la piloți după mulți ani. Sunt mândru pentru mine și pentru toți cei pe care i-am făcut să plângă”, a declarat Lando Norris, după ce a devenit campion mondial.
