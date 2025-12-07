Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât”
VIDEO

Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât”

Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 17:05

Comentarii
Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: Nu credeam că voi plânge atât”

Lando Norris, după ce a devenit campion mondial / Profimedia

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa Marelui Premiu de la Abu Dhabi pe locul trei, cursa fiind câștigată de Max Verstappen.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lando Norris a cucerit în premieră un titlu în Formula 1. El a plâns în hohote după cursă, îmbrățișându-și mama, cât și rivalii.  

Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1 

Lando Norris a și glumit după cursa de la Abu Dhabi și a transmis că acum înțelege ce a simțit Max Verstappen în ultimii patru ani, când a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a declarat că sezonul a fost unul foarte dificil, mulțumindu-le celor din echipa sa. 

„N-am mai plâns de mult, nu credeam că o voi face, dar am făcu-o. A fost o călătorie foarte lungă. În primul rând, vreau să le mulțumesc tututor de la McLaren, părinților mei, ei sunt cei care m-au susținut de la început.  

Mă simt extraordinar, acum înțeleg ce a simțit Max, vreau să îi felicit pe el și pe Oscar, competitorii mei, a fost o onoare să concurez împotriva lor. A fost un an foarte lung de care m-am bucurat și am reușit.  

Reclamă
Reclamă

Nu poți să nu te gândești la titlu, știam că va fi o cursă foarte lungă, orice se poate întâmpla în Formula 1. Am forțat, asta a trebuit să fac în acest sezon, cu Max care ne urmărea, să forțăm în fiecare cursă. Sunt fericit.  

(Ți s-a spus că ai fost investigat pentru incidentul cu Tsunoda?) Nu știam, nu am avut idee, știam că ce am făcut a fost ok. Nu mulți oameni în Formula 1 ajung să experimenteze ce am experimentat eu în acest an. Sunt fericit pentru toată lumea, nu doar pentru mine. A fost o călătorie foarte lungă, am avut momente extrem de dificile. Mă bucur că pot să le fac acest cadou, e primul titlu la piloți după mulți ani. Sunt mândru pentru mine și pentru toți cei pe care i-am făcut să plângă”, a declarat Lando Norris, după ce a devenit campion mondial. 

Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de bradInstalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Observator
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Fanatik.ro
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
18:15
LIVE SCOREMetaloglobus – Farul 2-0. Constănțenii au mari probleme la Clinceni
18:09
România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul
18:02
Mihai Stoica, promisiune pentru suporterii FCSB: „În 2026 vom fi foarte buni”
17:51
VIDEOLando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:28
VIDEOMax Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1
16:54
VideoLando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din Abu Dhabi
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 4 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter