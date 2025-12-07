Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” - Antena Sport

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa Marelui Premiu de la Abu Dhabi pe locul trei, cursa fiind câștigată de Max Verstappen.

Lando Norris a cucerit în premieră un titlu în Formula 1. El a plâns în hohote după cursă, îmbrățișându-și mama, cât și rivalii.

Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1

Lando Norris a și glumit după cursa de la Abu Dhabi și a transmis că acum înțelege ce a simțit Max Verstappen în ultimii patru ani, când a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a declarat că sezonul a fost unul foarte dificil, mulțumindu-le celor din echipa sa.

„N-am mai plâns de mult, nu credeam că o voi face, dar am făcu-o. A fost o călătorie foarte lungă. În primul rând, vreau să le mulțumesc tututor de la McLaren, părinților mei, ei sunt cei care m-au susținut de la început.

Mă simt extraordinar, acum înțeleg ce a simțit Max, vreau să îi felicit pe el și pe Oscar, competitorii mei, a fost o onoare să concurez împotriva lor. A fost un an foarte lung de care m-am bucurat și am reușit.