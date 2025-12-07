Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 - Antena Sport

Home | Formula 1 | Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1
VIDEO

Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 17:28

Comentarii
Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1

Max Verstappen și Oscar Piastri / Antena 1

Zi istorică în Formula 1, după ce Lando Norris a cucerit titlul mondial, în urma unei curse nebune pe circuitul de la Abu Dhabi. Pilotul celor de la McLaren i-a surclasat pe Max Verstappen și Oscar Piastri, cu care s-a aflat în luptă directă în această ultimă cursă a sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși nu a oferit niciun interviu după ce a pierdut titlul mondial, campionul din sezonul trecut i-a pus gând rău lui Lando Norris pentru stagiunea care urmează.

Max Verstappen, mai motivat ca niciodată

Deși a făcut un final de sezon remarcabil, Max Verstappen nu a reușit să-și apere titlul mondial cucerit anul trecut la Formula 1, iar Lando Norrsia s-a încoronat campion, în urma cursei de la Abu Dhabi.

Pilotul celor de la RedBull nu a vorbit la microfon după finalul cursei, dar a avut o discuție scurtă cu Oscar Piastri, coechipierul lui Lando Norris de la McLaren.

„Îl vom învinge anul viitor”, a spus scurt Max Verstappen, înainte ca Lando Norris să intre și el în încăpere, înaintea ceremoniei de premiere de la Abu Dhabi.

Reclamă
Reclamă

Ce îi spunea Max Verstappen în urmă cu un an lui Lando Norris

Max Verstappen și Lando Norris au avut o discuție anul trecut, după ce pilotul celor de la RedBull își adjudecase titlul de campion în Formula 1. Acesta îi transmitea adversarului său că vine și vremea sa, lucru care s-a și întâmplat, chiar un an mai târziu.
„Va veni și timpul tău.. Ai răbdare, ești capabil să câștigi multe titluri”, îi spunea Max Verstappen lui Lando Norris în 2024.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Observator
Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 18:00
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Fanatik.ro
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
18:22
LIVE SCOREMetaloglobus – Farul 2-0. Constănțenii au mari probleme la Clinceni
18:09
România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul
18:02
Mihai Stoica, promisiune pentru suporterii FCSB: „În 2026 vom fi foarte buni”
17:51
VIDEOLando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:05
VIDEOLando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât”
16:54
VideoLando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din Abu Dhabi
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 4 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter