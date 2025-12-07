Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 - Antena Sport

Zi istorică în Formula 1, după ce Lando Norris a cucerit titlul mondial, în urma unei curse nebune pe circuitul de la Abu Dhabi. Pilotul celor de la McLaren i-a surclasat pe Max Verstappen și Oscar Piastri, cu care s-a aflat în luptă directă în această ultimă cursă a sezonului.
Deși nu a oferit niciun interviu după ce a pierdut titlul mondial, campionul din sezonul trecut i-a pus gând rău lui Lando Norris pentru stagiunea care urmează.
Max Verstappen, mai motivat ca niciodată
Deși a făcut un final de sezon remarcabil, Max Verstappen nu a reușit să-și apere titlul mondial cucerit anul trecut la Formula 1, iar Lando Norrsia s-a încoronat campion, în urma cursei de la Abu Dhabi.
Pilotul celor de la RedBull nu a vorbit la microfon după finalul cursei, dar a avut o discuție scurtă cu Oscar Piastri, coechipierul lui Lando Norris de la McLaren.
„Îl vom învinge anul viitor”, a spus scurt Max Verstappen, înainte ca Lando Norris să intre și el în încăpere, înaintea ceremoniei de premiere de la Abu Dhabi.
Ce îi spunea Max Verstappen în urmă cu un an lui Lando Norris
