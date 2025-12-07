Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 - Antena Sport

Zi istorică în Formula 1, după ce Lando Norris a cucerit titlul mondial, în urma unei curse nebune pe circuitul de la Abu Dhabi. Pilotul celor de la McLaren i-a surclasat pe Max Verstappen și Oscar Piastri, cu care s-a aflat în luptă directă în această ultimă cursă a sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși nu a oferit niciun interviu după ce a pierdut titlul mondial, campionul din sezonul trecut i-a pus gând rău lui Lando Norris pentru stagiunea care urmează.

Max Verstappen, mai motivat ca niciodată

Deși a făcut un final de sezon remarcabil, Max Verstappen nu a reușit să-și apere titlul mondial cucerit anul trecut la Formula 1, iar Lando Norrsia s-a încoronat campion, în urma cursei de la Abu Dhabi.

Pilotul celor de la RedBull nu a vorbit la microfon după finalul cursei, dar a avut o discuție scurtă cu Oscar Piastri, coechipierul lui Lando Norris de la McLaren.

„Îl vom învinge anul viitor”, a spus scurt Max Verstappen, înainte ca Lando Norris să intre și el în încăpere, înaintea ceremoniei de premiere de la Abu Dhabi.