Mihai Stoica, promisiune pentru suporterii FCSB: „În 2026 vom fi foarte buni” - Antena Sport

FCSB a remizat cu Dinamo București, în cel mai tare meci al rundei a 19-a, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor, care i-au băgat în ședință pe jucătorii lui Elias Charalambous la finalul partidei.

În ciuda faptului că echipa campioană este departe de formația care își domina adversarele în sezonul trecut, Mihai Stoica are încredere că FCSB va ajunge în play-off și că se va lupta cu șanse reale la titlu.

Mihai Stoica: „Noi deja am început să ne mișcăm”

FCSB este într-o criză continuă, asta în ciuda faptului că gruparea roș-albastră a început să recupereze teren față de echipele clasate pe loc de play-off.

Mihai Stoica este convins totuși că actuala campioană a României își va reveni în anul 2026, ba mai mult, va lupta cu șanse reale pentru câștigarea unui nou titlu.

„Eu am două fețe. Cine mă cunoaște știe că am două fețe. Chiar dacă mă camuflez foarte bine, sunt și foarte optimist în același timp. Pentru că mai avem 3 meciuri. Ok, indiferent ce se întâmplă, noi în iarnă știm ce avem de făcut.