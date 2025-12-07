Mihai Stoica, promisiune pentru suporterii FCSB: „În 2026 vom fi foarte buni” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 18:02

Mihai Stoica / SPORT PICTURES

FCSB a remizat cu Dinamo București, în cel mai tare meci al rundei a 19-a, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor, care i-au băgat în ședință pe jucătorii lui Elias Charalambous la finalul partidei.

În ciuda faptului că echipa campioană este departe de formația care își domina adversarele în sezonul trecut, Mihai Stoica are încredere că FCSB va ajunge în play-off și că se va lupta cu șanse reale la titlu.

Mihai Stoica: „Noi deja am început să ne mișcăm”

FCSB este într-o criză continuă, asta în ciuda faptului că gruparea roș-albastră a început să recupereze teren față de echipele clasate pe loc de play-off.

Mihai Stoica este convins totuși că actuala campioană a României își va reveni în anul 2026, ba mai mult, va lupta cu șanse reale pentru câștigarea unui nou titlu.

„Eu am două fețe. Cine mă cunoaște știe că am două fețe. Chiar dacă mă camuflez foarte bine, sunt și foarte optimist în același timp. Pentru că mai avem 3 meciuri. Ok, indiferent ce se întâmplă, noi în iarnă știm ce avem de făcut.

Chiar dacă e perioada foarte scurtă. Noi deja am început să ne mișcăm și ne vom mișca în continuare, iar noi în 2026 vom fi foarte buni. Sunt convins de treaba asta!”.

Mihai Stoica: „Noi știm să jucăm play-off”

„Dacă ne gândim la play-off, implicit ne gândim la titlu. Pentru că, ok, la momentul ăsta nu arată foarte bine șansele noastre de a accede în play-off. Dar, în situația în care vom ajunge în play-off, deja casele de pariuri vor schimba cotele.

Pentru că noi știm să jucăm play-off. Am știut mereu să jucăm play-off-ul și atâta timp cât am ajuns la mâna noastră, din păcate și la mâna arbitrilor, dar am ajuns la mâna noastră la meciul cu FC Voluntari din penultima etapă a play-off-ului, în condițiile în care după 3 etape eram la 8 puncte de lider. Atât vreau, să ajungem în play-off!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

