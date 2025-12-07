Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani - Antena Sport

Închide meniul
Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani

Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani
Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani

Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 17:51

Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani

Lando Norris, campion mondial în Formula 1/ Profimedia

Lando Norris a scris istorie alături de McLaren, după ce a devenit campion mondial în Formula 1. El a încheiat sezonul cu un avans de doar două puncte față de Max Verstappen, campionul din ultimii patru ani, și a cucerit în premieră titlul mondial.  

Lando Norris este primul pilot McLaren care devine campion mondial, după o pauză de 17 ani. Ultimul care reușea asta alături de echipa britanică era Lewis Hamilton, în 2008. La momentul respectiv, Hamilton cucerea pentru prima dată titlul, urmând să mai triumfe de alte cinci ori alături de Mercedes. 

Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial 

De altfel, în ultimii 26 de ani, doar Lando Norris și Lewis Hamilton au reușit să devină campioni mondiali alături de McLaren. În 1999, Mika Hakkinen reușea o astfel de performanță, lucru pe care îl realiza și cu un an înainte. 

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Alain Prost (1989) sau Niki Lauda (1984) sunt alți piloți legendari care au devenit campioni alături de McLaren, de-a lungul timpului. 

Este de menționat, de asemenea, că Lando Norris este al 11-lea pilot britanic care reușește să devină campion mondial în Formula 1. Mike Hawthorn (1958), Graham Hill (1962, 1968), Jim Clark (1963, 1965), John Surtees (1964), Jackie Stewart (1969, 1971, 1973), James Hunt (1976), Nigel Mansell (1992), Damon Hill (1996), Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) și Jenson Button (2009) sunt ceilalți britanici care au cucerit titlul, de-a lungul istoriei Formulei 1.  

Lando Norris a încheiat cursa din Abu Dhabi pe locul trei, cursa fiind câștigată de Max Verstappen. Pe locul secund s-a clasat Oscar Piastri, și el cu șanse să câștige titlul înaintea ultimei etape a sezonului. 

