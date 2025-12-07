Metaloglobus - Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie - Antena Sport

Închide meniul
Metaloglobus - Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie

Metaloglobus – Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie

Metaloglobus – Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 15:29

Metaloglobus – Farul (LIVE SCORE, 17:30). Constănțenii urcă pe loc de play-off cu o victorie

Jucătorii de la Metaloglobus și Farul în timpul meciului din tur / Sport Pictures

Farul Constanța o întâlnește în această după-amiază în deplasare pe Metaloglobus într-un meci ce o poate trimite pe echipa lui Ianis Zicu între primele șase. Cu o victorie, formația de la Ovidiu urcă peste Oțelul Galați și ajunge chiar pe locul 6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul și Metaloglobus urmează să se dueleze în cea de-a doua partidă a zilei de duminică, în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Metaloglobus – Farul (LIVE SCORE, 17:30)

Farul speră să revină pe trendul victoriilor, după trei meciuri la rând fără succes. “Marinarii” au remizat cu Dinamo în Cupa României, iar în ultimele două etape de campionat au scos un singur punct din duelurile cu FCSB (1-2) și Oțelul Galați (2-2).

De cealaltă parte, Metaloglobus are doar o victorie în acest sezon de Liga 1, cea obținută cu FCSB la jumătatea lunii octombrie. În rest, echipa lui Mihai Teja are cinci remize și 12 înfrângeri, bilanț care o clasează pe ultima poziție din campionat, cu opt puncte. În cel mai recent meci disputat, formația din Pantelimon a surprins și a scos un egal cu CFR Cluj în Cupa României.

În partida tur, Farul s-a impus cu 2-1 la începutul lunii august, grație reușitelor lui Ișfan și Tănasă. Pentru Metaloglobus a marcat în acel meci Huiban.

