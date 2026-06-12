Home | Fotbal | Tatăl lui Lisav Eissat vrea să cumpere UTA

Tatăl lui Lisav Eissat vrea să cumpere UTA

Radu Constantin Publicat: 12 iunie 2026, 20:50

Comentarii
Tatăl lui Lisav Eissat vrea să cumpere UTA

Lisav Eissat, după România - Moldova / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primăria Municipiului Arad a confirmat, vineri, că în cursul acestei săptămâni a avut loc o întâlnire între primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, şi omul de afaceri israelian Aviv Eissat, tatăl jucătorului Lisav Naif Eissat, referitoare la clubul UTA Arad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Discuţiile au vizat intenţia exprimată de Aviv Eissat de a analiza posibilitatea implicării în proiectul fotbalistic al Clubului UTA şi, implicit, oportunitatea unei eventuale preluări a acestuia, precizează primăria.

La întâlnire au participat, de asemenea, reprezentantul Clubului UTA, Alexandru Meszar, precum şi impresarul Florin Manea.

“Primăria Municipiului Arad consideră benefic interesul manifestat de potenţiali investitori pentru dezvoltarea şi consolidarea clubului UTA, un simbol al sportului arădean şi al comunităţii locale. Orice demers privind structura de proprietate sau finanţarea clubului reprezintă însă responsabilitatea exclusivă a Clubului UTA şi a posibililor investitori şi se va desfăşura în conformitate cu cadrul legal aplicabil”, se arată într-un comunicat al primăriei Arad.

“Salutăm orice iniţiativă serioasă care poate contribui la consolidarea şi dezvoltarea Clubului UTA. Menţionez că în cadrul discuţiilor nu au fost vehiculate numele altor persoane în afara celui al domnului Aviv Eissat, însă, indiferent de identitatea posibililor investitori, Primăria Municipiului Arad va continua să rămână apropiată de echipă, aşa cum a făcut-o şi până acum, atât prin susţinere financiară cât şi prin infrastructura sportivă şi prin asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii. UTA este parte din identitatea Aradului, iar obiectivul nostru rămâne acela de a susţine performanţa şi de a păstra viu spiritul acestui club de tradiţie.”, a declarat primarul Călin Bibarţ.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile
Observator
Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile
David Popovici a recunoscut ce nu va face niciodată. ”Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă”
Fanatik.ro
David Popovici a recunoscut ce nu va face niciodată. ”Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă”
20:50

VideoJurnal Antena Sport | Fierți pe Mondial
20:45

Nou antrenor la Concordia Chiajna. Andrei Cristea a plecat!
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Fac turul Olteniei
20:21

A început Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (LIVE pe AntenaPLAY)! Spectacol la Toronto
20:16

Șeful lui Chivu s-a dus la Madrid să discute cu Florentino Perez: „Poate se întoarce cu un galactic!”
20:13

VideoJurnal Antena Sport | Un nou început la Dinamo
Vezi toate știrile
1 Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova 2 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 3 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 4 VIDEOMexic – Africa de Sud 2-0! Gazdele Mondialului câștigă primul meci de la Mondial, în direct la Antena! 5 Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY 6 A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”