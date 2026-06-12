Tatăl lui Lisav Eissat vrea să cumpere UTA

Primăria Municipiului Arad a confirmat, vineri, că în cursul acestei săptămâni a avut loc o întâlnire între primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, şi omul de afaceri israelian Aviv Eissat, tatăl jucătorului Lisav Naif Eissat, referitoare la clubul UTA Arad.

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Discuţiile au vizat intenţia exprimată de Aviv Eissat de a analiza posibilitatea implicării în proiectul fotbalistic al Clubului UTA şi, implicit, oportunitatea unei eventuale preluări a acestuia, precizează primăria.

La întâlnire au participat, de asemenea, reprezentantul Clubului UTA, Alexandru Meszar, precum şi impresarul Florin Manea.

“Primăria Municipiului Arad consideră benefic interesul manifestat de potenţiali investitori pentru dezvoltarea şi consolidarea clubului UTA, un simbol al sportului arădean şi al comunităţii locale. Orice demers privind structura de proprietate sau finanţarea clubului reprezintă însă responsabilitatea exclusivă a Clubului UTA şi a posibililor investitori şi se va desfăşura în conformitate cu cadrul legal aplicabil”, se arată într-un comunicat al primăriei Arad.

“Salutăm orice iniţiativă serioasă care poate contribui la consolidarea şi dezvoltarea Clubului UTA. Menţionez că în cadrul discuţiilor nu au fost vehiculate numele altor persoane în afara celui al domnului Aviv Eissat, însă, indiferent de identitatea posibililor investitori, Primăria Municipiului Arad va continua să rămână apropiată de echipă, aşa cum a făcut-o şi până acum, atât prin susţinere financiară cât şi prin infrastructura sportivă şi prin asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii. UTA este parte din identitatea Aradului, iar obiectivul nostru rămâne acela de a susţine performanţa şi de a păstra viu spiritul acestui club de tradiţie.”, a declarat primarul Călin Bibarţ.