Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. „Galacticii” pot face o mutare de top - Antena Sport

Titularul lui Bayern Munchen și-a exprimat dorința de a juca la Real Madrid. Dayot Upamecano, fundașul central francez de 26 de ani, vrea să-și îndeplinească visul suprem de a îmbrăca tricoul „galacticilor”.

Stopperul bavarezilor a intrat în ultimul an de contract cu Bayern și nu se grăbește să-și prelungească înțelegerea, ținând cont de dorința de a ajunge pe Santiago Bernabeu.

Conform marca.com, Dayot Upamecano vrea să ajungă la Real Madrid în vară, după ce contractul cu Bayern i se va încheia. Fundașul a mai fost în vizorul „galacticilor” în urmă cu patru ani, atunci când a semnat în cele din urmă cu bavarezii.

Spaniolii citați anterior notează că Upamecano și-a anunțat deja agenții de faptul că dorința sa este să ajungă la Real Madrid. „Galacticii” iau în calcul aducerea unui nou fundaș central la finalul acestui sezon.

Dayot Upamecano nu este singurul fundaș de top care vrea să ajungă la Real Madrid la finalul sezonului. Și coechipierul său de la națională, Ibrahima Konate, vrea să ajungă pe Bernabeu. Fundașul de 26 de ani își va încheia și el contractul cu Liverpool la finalul sezonului.