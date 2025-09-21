Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. „Galacticii” pot face o mutare de top - Antena Sport

Închide meniul
Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. „Galacticii" pot face o mutare de top

Home | Fotbal | Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. „Galacticii” pot face o mutare de top

Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. „Galacticii” pot face o mutare de top

Publicat: 21 septembrie 2025, 10:01

Comentarii
Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. Galacticii” pot face o mutare de top

Jucătorii lui Bayern, la startul unui meci/ Profimedia

Titularul lui Bayern Munchen și-a exprimat dorința de a juca la Real Madrid. Dayot Upamecano, fundașul central francez de 26 de ani, vrea să-și îndeplinească visul suprem de a îmbrăca tricoul „galacticilor”. 

Stopperul bavarezilor a intrat în ultimul an de contract cu Bayern și nu se grăbește să-și prelungească înțelegerea, ținând cont de dorința de a ajunge pe Santiago Bernabeu. 

Titularul lui Bayern Munchen, Dayot Upamecano, vrea la Real Madrid 

Conform marca.com, Dayot Upamecano vrea să ajungă la Real Madrid în vară, după ce contractul cu Bayern i se va încheia. Fundașul a mai fost în vizorul „galacticilor” în urmă cu patru ani, atunci când a semnat în cele din urmă cu bavarezii. 

Spaniolii citați anterior notează că Upamecano și-a anunțat deja agenții de faptul că dorința sa este să ajungă la Real Madrid. „Galacticii” iau în calcul aducerea unui nou fundaș central la finalul acestui sezon. 

Dayot Upamecano nu este singurul fundaș de top care vrea să ajungă la Real Madrid la finalul sezonului. Și coechipierul său de la națională, Ibrahima Konate, vrea să ajungă pe Bernabeu. Fundașul de 26 de ani își va încheia și el contractul cu Liverpool la finalul sezonului.  

Real Madrid ar putea face astfel alte două mutări de top, fără să investească în sume de transferuri. Cei doi fundași ar putea ajunge gratis pe Bernabeu, așa cum au ajuns și David Alaba, Antonio Rudiger sau Trent Alexander Arnold, în sezoanele precedente. 

Dayot Upamecano este jucător de bază la Bayern Munchen. Fundașul cotat la suma de 50 de milioane de euro a bifat toate cele șase meciuri disputate de bavarezi în acest sezon, cinci în campionat și unul în grupa de Champions League.  

Upamecano este titular indiscutabil și în naționala Franței. El a fost integralist în partidele disputate de francezi la începutul acestei luni, cu Ucraina și Islanda, în preliminariile World Cup 2026. 

Comentarii


