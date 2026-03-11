"Trebuie să am răbdare să vă suport pe toţi". Neymar, reacţie acidă despre starea sa, înainte de World Cup 2026 - Antena Sport

Starul brazilian Neymar şi-a exprimat frustrarea marţi, după ce a fost lăsat în afara lotului echipei Santos FC pentru meciul disputat în deplasare cu Mirassol, ceea ce a generat noi dubii cu privire la starea sa fizică înaintea Cupei Mondiale de fotbal din acest an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul în vârstă de 34 de ani era aşteptat să revină după ultima sa absenţă din cauza unei accidentări, la meciul pe care Santos l-a încheiat la egalitate marţi seara, în campionatul Braziliei (scor 2-2).

World Cup 2026 se vede live în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie

Neymar, reacţie dură despre participarea la World Cup 2026

Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) anunţase anterior că selecţionerul echipei naţionale, Carlo Ancelotti, dorea să asiste la partida respectivă pentru a-l evalua pe Neymar, înaintea de a anunţa componenţa lotului pentru meciurile de pregătire în vederea Cupei Mondiale, împotriva Franţei şi Croaţiei, programate luna aceasta.

Dar decizia a alimentat îngrijorările cu privire la capacitatea fostei vedete a cluburilor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain de a atinge o formă fizică potrivită pentru marele eveniment fotbalistic programat în această vară.

“Întrucât mulţi oameni creează teorii despre ce se întâmplă cu mine: nu se întâmplă nimic”, a spus Neymar într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.