"Trebuie să am răbdare să vă suport pe toţi". Neymar, reacţie acidă despre starea sa, înainte de World Cup 2026 - Antena Sport

Starul brazilian Neymar şi-a exprimat frustrarea marţi, după ce a fost lăsat în afara lotului echipei Santos FC pentru meciul disputat în deplasare cu Mirassol, ceea ce a generat noi dubii cu privire la starea sa fizică înaintea Cupei Mondiale de fotbal din acest an.
Jucătorul în vârstă de 34 de ani era aşteptat să revină după ultima sa absenţă din cauza unei accidentări, la meciul pe care Santos l-a încheiat la egalitate marţi seara, în campionatul Braziliei (scor 2-2).
Neymar, reacţie dură despre participarea la World Cup 2026
Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) anunţase anterior că selecţionerul echipei naţionale, Carlo Ancelotti, dorea să asiste la partida respectivă pentru a-l evalua pe Neymar, înaintea de a anunţa componenţa lotului pentru meciurile de pregătire în vederea Cupei Mondiale, împotriva Franţei şi Croaţiei, programate luna aceasta.
Dar decizia a alimentat îngrijorările cu privire la capacitatea fostei vedete a cluburilor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain de a atinge o formă fizică potrivită pentru marele eveniment fotbalistic programat în această vară.
“Întrucât mulţi oameni creează teorii despre ce se întâmplă cu mine: nu se întâmplă nimic”, a spus Neymar într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.
“Dacă joc accidentat, aşa cum s-a spus anul trecut, greşesc. Dacă mă gândesc doar la mine, greşesc. Dacă mă abţin, greşesc. Dacă joc cu durere sau cu ceva care ar putea înrăutăţi situaţia, greşesc. E complicat, nu-i aşa? E foarte greu să faci lucrurile bine, omule. Foarte greu, foarte greu să-i mulţumeşti pe toţi”, a adăugat atacantul.
Neymar, cel mai bun marcator din toate timpurile al selecţionatei Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de meciuri, a mai spus că s-a simţit dezamăgit de oamenii apropiaţi, dar nu a oferit detalii.
“Ceea ce mă surprinde cel mai mult, ei bine, de fapt nu mă surprinde, sunt oamenii care par să fie alături de mine în fiecare zi şi încep să inventeze poveşti, spunând asta şi aia ca şi cum ar fi adevărul absolut, ca şi cum ei ar fi cei care ştiu totul. E foarte complicat să fiu eu, Doamne Dumnezeule. Trebuie să am multă răbdare să vă suport pe toţi”, a mai spus atacantul.
Neymar a jucat doar de trei ori pentru Santos în acest an, după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale artroscopice la genunchiul stâng în decembrie. El nu a mai jucat pentru Brazilia de când a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior într-un meci de calificare la Cupa Mondială împotriva Uruguayului, în octombrie 2023, o accidentare în urma căreia a fost indisponibil mai bine de un an.
Ancelotti a declarat că va lua în considerare doar jucătorii care evoluează în mod regulat pentru cluburile lor atunci când va alege lotul pentru Cupa Mondială.
