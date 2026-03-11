Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: "Nu mă interesează" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit care sunt cei cinci jucători pe care îi vrea în continuare titular la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Deşi i-a promis finului său că-i va da mână liberă la echipă, patronul roş-albaştrilor speră ca antrenorul să se bazeze pe “preferaţii” săi.
Gigi Becali nu-i vrea săriţi din schemă pe Darius Olaru, Florin Tănase, Juri Cisotti, David Miculescu şi Daniel Bîrligea. Toţi aceştia au fost jucători de bază în actualul sezon la FCSB.
Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi
Gigi Becali a discutat cu Mirel Rădoi despre sistemul pe care antrenorul îl vrea la FCSB. Patronul campioanei şi-ar dori ca acesta să rămână în continuare 4-3-3. De asemenea, latifundiarul din Pipera s-a declarat convins că noul antrenor al echipei sale va miza pe cei cinci jucători.
“L-am întrebat cum vede el situaţia. Eu ştiu echipa mea cât de cât. El zicea 4-4-2, dar nu le înţeleg pe alea pe care le spune el. Eu ştiu doar sistem 4-3-3. Mi-a explicat el.
De ce mă interesa? Să văd dacă jucătorii mei, ăia cinci, sar din schemă sau joacă (Olaru, Tănase, Cisotti, Miculescu, Bîrligea). Voiam să ştiu dacă Rădoi îi are în schemă. Dacă îi are, gata, nu mă mai interesează”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Gigi Becali a declarat că nu este interesat de restul de şase jucători pe care Mirel Rădoi îi va titulariza la FCSB.
“Miculescu va fi al doilea vârf. E treaba lui. Voiam să văd dacă cei cinci sunt în schema lui. Şi sunt. În rest, să facă ce vrea, nu mă mai interesează. La under a zis că nu are rost să schimbăm.
Popică nu a greşit. S-a descurcat şi nu are rost să vorbim. Am zis să vedem. Cui nu îi convine să stea la televizor şi să primească bani? Mi-am dat seama că nu mai merge cu hei rup”, a mai spus Gigi Becali.
Mirel Rădoi a semnat cu FCSB un contract valabil până la finalul sezonului, urmând să debuteze pe banca roş-albaştrilor sâmbătă, în meciul din prima rundă a play-out-ului cu Metaloglobus (ora 18:15).
