După MP al Chinei vor fi schimbări de regulament - Antena Sport

În acest weekend va avea loc Marele Premiu al Chinei, într-o atmosferă încinsă. Problema la ordinea zilei în Formula 1 este schimbarea abruptă a regulamentului, odată cu începutul sezonului. În urma acesteia, pentru avea la dispoziție toată puterea electrică permisă, piloții sunt nevoiți să facă manevre de tip ”Lift and Coast” în viraje sau ”super clipping” spre sfârșitul secțiunilor de viteză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce este ”super clipping”?

Dacă ”Lift and Coast” este o decelerare în viraje pentru încărcarea bateriei (frână de motor), poate ar trebui să mai explicăm ce este acest ”super clipping”. LiCo se face de obicei la viteze mici. Super-clipping-ul are loc la viteze mari.

Spre sfârșitul liniilor drepte sau a virajelor de mare viteză, bateria de obicei se golește. Pilotul simte atunci că mașina ”nu mai trage”. Atunci, sistemul nu mai poate livra puterea maximă și MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) trece din modul de motor în cel de generator. Bateria începe să se încarce.

Care e avantajul super-clipping-ului? Dacă un pilot selectează un mod standard de reîncărcare, atunci aerodinamica activă (aripile mobile față și spate) va produce apăsare ridicată. Avantajul enorm al super clipping-ului este că, atunci când este activat, șoferul poate menține accelerația la maxim și aripile față și spate în modul de viteză, producând astfel mai puțină rezistență aerodinamică.

Bateriile pot fi reîncărcate doar până la 250 kW când se face ”super clipping”. Nu la capacitatea maximă de 350 kW, cât e permis prin LiCo.