După MP al Chinei vor fi schimbări de regulament - Antena Sport

În acest weekend va avea loc Marele Premiu al Chinei, într-o atmosferă încinsă. Problema la ordinea zilei în Formula 1 este schimbarea abruptă a regulamentului, odată cu începutul sezonului. În urma acesteia, pentru avea la dispoziție toată puterea electrică permisă, piloții sunt nevoiți să facă manevre de tip ”Lift and Coast” în viraje sau ”super clipping” spre sfârșitul secțiunilor de viteză.
Ce este ”super clipping”?
Dacă ”Lift and Coast” este o decelerare în viraje pentru încărcarea bateriei (frână de motor), poate ar trebui să mai explicăm ce este acest ”super clipping”. LiCo se face de obicei la viteze mici. Super-clipping-ul are loc la viteze mari.
Spre sfârșitul liniilor drepte sau a virajelor de mare viteză, bateria de obicei se golește. Pilotul simte atunci că mașina ”nu mai trage”. Atunci, sistemul nu mai poate livra puterea maximă și MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) trece din modul de motor în cel de generator. Bateria începe să se încarce.
Care e avantajul super-clipping-ului? Dacă un pilot selectează un mod standard de reîncărcare, atunci aerodinamica activă (aripile mobile față și spate) va produce apăsare ridicată. Avantajul enorm al super clipping-ului este că, atunci când este activat, șoferul poate menține accelerația la maxim și aripile față și spate în modul de viteză, producând astfel mai puțină rezistență aerodinamică.
Bateriile pot fi reîncărcate doar până la 250 kW când se face ”super clipping”. Nu la capacitatea maximă de 350 kW, cât e permis prin LiCo.
Baterii descărcate de la start
În Marele Premiu al Australiei problemele au început chiar de la start. Acest lucru nu s-a văzut prea clar, dar mulți piloți s-au plâns de faptul că bateriile lor erau descărcate la start, deși făcuseră manevrele necesare pentru a le încărca în timpul turului de formare și pe grila de start.
Ambii piloți Red Bull Racing, Verstappen și Hadjar, dar și George Russell au avut această problemă. Chiar și Charles Leclerc, care a avut un start fulminant, ajungând lider după ce a plecat de pe poziția a patra, s-a plâns de același lucru. „Din exterior a părut un start bun, dar cred că, din anumite motive, cu toții am avut aceeași problemă. Bateria era foarte, foarte descărcată. Credeam că voi termina pe locul opt sau nouă, dar, în final, am fost cel care a avut cele mai puține probleme”, a spus pilotul monegasc.
În China problemele vor fi mai mici
Configurația traseului din Shanghai e una ciudată. Sunt două linii drepte lungi, dintre care una are 1,2 kilometri, apoi toată gama posibilă de viraje.
Acele linii drepte vor seca de energie electrică bateriile, iar pe viraje se va face o recuperare zdravănă. Acest fapt va micșora vitezele monoposturilor în secțiunile virajate comparativ cu cele înregistrate anul trecut. Partea bună este că motorul pe ardere internă va conta mai mult în raport cu partea electrică (MGU-K plus baterie) decât în Australia. Cu acele linii
drepte lungi, recuperarea va fi mai mică decât consumul, deci motorul cu ardere internă (ICE) va trebui să ducă mai mult. Electricul va rămâne însă factorul decisiv.
Cât și în ce măsură va rămâne factorul decisiv?
Vor fi schimbări de regulament
După Marele Premiu al Chinei se pare că se va schimba ceva. Rămâne incert dacă vor putea fi implementate modificări până la Marele Premiu al Japoniei, din 29 martie. Obiectivul este de a perfecționa unitățile de putere pentru a îmbunătăți performanța și fiabilitatea tuturor echipelor. Toată lumea, inclusiv FIA, e de acord că ponderea puterii electrice, de circa 47%, e prea mare. Fanii au inundat social media cu proteste, cei mai mulți piloți au criticat și ei în termeni destul de clari ”electrificarea”.
În discuție sunt mai multe scenarii de schimbare, patru sau cinci. Accentul se pune pe îmbunătățiri reale care să abordeze problemele de bază fără a introduce noi probleme. Decizia va fi luată în funcție de ce se va întâmpla în cursele din China.
”Cursele”, căci vom avea două. Va fi primul sprint din acest sezon și cel dintâi desfășurat după noile reguli. Asta înseamnă că piloții vor avea o singură sesiune de antrenamente la dispoziție pentru a ”înțelege” mașinile.
- “Am făcut depășiri din greșeală”. Dezvăluirea incredibilă a unui pilot din F1 după Marele Premiu al Australiei
- ”Formula 1 a comis un act de autosabotaj”. Adrian Georgescu și cele mai importante opinii despre noul regulament
- OFICIAL | Max Verstappen va concura în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring
- Programul complet al Marelui Premiu al Chinei. Cursa e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Adrian Georgescu: Cum vi se pare noul mod de funcționare al Formulei 1?