Trei jucători de la ACS Galaxy Timișoara, convocați la selecția naționalei U15 - Antena Sport

Trei tineri talentaţi crescuţi la ACS Galaxy Timișoara au fost remarcaţi de către FRF şi convocaţi la selecţia pentru naţionala U15 a României.
Borboros Mihnea, Ciorogariu Ianis și Noje David au impresionat la acţiunea de selecţie care a avut loc pe stadionul Motorul din Arad pe 11 noiembrie 2025.
În ciuda vârstei fragede, copiii au arătat că au tehnică, viteză, forţă şi viziune în joc.
“Pe durata celor trei reprize de câte 25 de minute, Mihnea, Ianis și David au arătat că pot ține pasul cu cerințele fotbalului de elită, confirmând nivelul ridicat al pregătirii pe care o primesc la Școala de Fotbal Silviu Bălace, sub îndrumarea antrenorilor Foldi Robert și Cristian Scutaru“, relatează paginadetimis.ro.
“Această convocare este o recunoaștere a muncii constante, a pasiunii și a disciplinei de care acești copii dau dovadă zi de zi”, au transmis reprezentanţii clubului ACS Galaxy Timișoara, potrivit sursei citate.
