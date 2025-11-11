Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Trei jucători de la ACS Galaxy Timișoara, convocați la selecția naționalei U15 - Antena Sport

Home | Fotbal | Trei jucători de la ACS Galaxy Timișoara, convocați la selecția naționalei U15

Trei jucători de la ACS Galaxy Timișoara, convocați la selecția naționalei U15

Publicat: 11 noiembrie 2025, 14:22 / Actualizat: 11 noiembrie 2025, 18:22

Comentarii
Trei jucători de la ACS Galaxy Timișoara, convocați la selecția naționalei U15

De la dreapta la stânga: Borboros Mihnea, Noje David și Ciorogariu Ianis / paginadetimis.ro

Trei tineri talentaţi crescuţi la ACS Galaxy Timișoara au fost remarcaţi de către FRF şi convocaţi la selecţia pentru naţionala U15 a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Borboros Mihnea, Ciorogariu Ianis și Noje David au impresionat la acţiunea de selecţie care a avut loc pe stadionul Motorul din Arad pe 11 noiembrie 2025.

În ciuda vârstei fragede, copiii au arătat că au tehnică, viteză, forţă şi viziune în joc.

Pe durata celor trei reprize de câte 25 de minute, Mihnea, Ianis și David au arătat că pot ține pasul cu cerințele fotbalului de elită, confirmând nivelul ridicat al pregătirii pe care o primesc la Școala de Fotbal Silviu Bălace, sub îndrumarea antrenorilor Foldi Robert și Cristian Scutaru“, relatează paginadetimis.ro.

“Această convocare este o recunoaștere a muncii constante, a pasiunii și a disciplinei de care acești copii dau dovadă zi de zi”, au transmis reprezentanţii clubului ACS Galaxy Timișoara, potrivit sursei citate.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”
Fanatik.ro
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”
18:09
Lovitură pentru Rapid: “Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”. Anunțul lui Victor Angelescu
18:06
Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool”
17:47
“Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro
17:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie
17:31
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam”
17:29
EXCLUSIVAlex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România