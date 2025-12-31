Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor - Antena Sport

Neluțu Varga a anunțat că a ajuns la un acord cu americanii de la DC United pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu, însă plecarea atacantului îi dă mari bătăi de cap lui Daniel Pancu.
Odată cu mutarea „faraonului” în Major League Soccer, tehnicianul celor de la CFR Cluj rămâne cu trei opțiuni pentru postul de vârf în lot, însă toți au marcat la un loc un singur gol.
Trei atacanți, un singur gol marcat – Probleme pentru Daniel Pancu la CFR Cluj
Visul lui Louis Munteanu se va îndeplini în sfârșit, asta după ce DC United și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al celui care a fost golgheter în sezonul 2024/2025 în Liga 1.
Neluțu Varga va putea încasa până la 10 milioane de euro de pe urma acestei mutări, însă Daniel Pancu va fi cel care va avea mari bătăi de cap odată cu reluarea campionatului.
Concret, în lotul CFR-ului au rămas în prezent trei atacanți: Islam Slimani, Iacopo Cernigoi și Mohamed Badamosi. Marea problemă a tehnicianului din Gruia este faptul că doar algerianul a înscris pentru clujeni, o singură dată. Cernigoi și Badamosi nu au spart gheața în acest sezon la ardeleni.
Andrei Cordea, cel mai important marcator de la CFR în acest sezon
Venirea lui Andrei Cordea a fost una dintre cele mai inspirate decizii luate de conducerea celor de la CFR Cluj. Fostul jucător de la FCSB a revenit în Liga 1 după aventura de la Al-Tai și a devenit rapid cel mai important jucător din echipa ardelenilor.
Cordea a marcat deja opt goluri pentru gruparea din Gruia, având dublul golurilor înscrise de Meriton Korenica și Lindon Emerllahu, ultimul fiind transferat în Ucraina.
