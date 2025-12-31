Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor

Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor

Daniel Işvanca Publicat: 31 decembrie 2025, 18:00

Comentarii
Coșmar pentru Daniel Pancu, după plecarea lui Louis Munteanu în America. Cifrele care îl sperie pe antrenor

Daniel Pancu, CFR Cluj / Colaj Antena Sport

Neluțu Varga a anunțat că a ajuns la un acord cu americanii de la DC United pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu, însă plecarea atacantului îi dă mari bătăi de cap lui Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Odată cu mutarea „faraonului” în Major League Soccer, tehnicianul celor de la CFR Cluj rămâne cu trei opțiuni pentru postul de vârf în lot, însă toți au marcat la un loc un singur gol.

Trei atacanți, un singur gol marcat – Probleme pentru Daniel Pancu la CFR Cluj

Visul lui Louis Munteanu se va îndeplini în sfârșit, asta după ce DC United și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al celui care a fost golgheter în sezonul 2024/2025 în Liga 1.

Neluțu Varga va putea încasa până la 10 milioane de euro de pe urma acestei mutări, însă Daniel Pancu va fi cel care va avea mari bătăi de cap odată cu reluarea campionatului.

Concret, în lotul CFR-ului au rămas în prezent trei atacanți: Islam Slimani, Iacopo Cernigoi și Mohamed Badamosi. Marea problemă a tehnicianului din Gruia este faptul că doar algerianul a înscris pentru clujeni, o singură dată. Cernigoi și Badamosi nu au spart gheața în acest sezon la ardeleni.

Reclamă
Reclamă

Andrei Cordea, cel mai important marcator de la CFR în acest sezon

Venirea lui Andrei Cordea a fost una dintre cele mai inspirate decizii luate de conducerea celor de la CFR Cluj. Fostul jucător de la FCSB a revenit în Liga 1 după aventura de la Al-Tai și a devenit rapid cel mai important jucător din echipa ardelenilor.

Cordea a marcat deja opt goluri pentru gruparea din Gruia, având dublul golurilor înscrise de Meriton Korenica și Lindon Emerllahu, ultimul fiind transferat în Ucraina.

Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşinăCine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care se scumpesc automat de la 1 ianuarie. De ce cred experţii că nu vor mai creşte taxele
Observator
Produsele care se scumpesc automat de la 1 ianuarie. De ce cred experţii că nu vor mai creşte taxele
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi
Fanatik.ro
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi
20:59
Florin Bratu, verdict surprinzător în lupta pentru titlu: “Ea e favorita, nu FCSB, nu Craiova”
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Campioana olimpică Magda Rusu, aranjată de o fostă colegă pentru petrecerea de Anul Nou
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Adrian Petre sărbătoreşte Revelionul alături de colegii de la Survivor
20:34
Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Edjouma şi-a luat adio de la FCSB printr-un mesaj emoţionant
20:21
VideoJurnal Antena Sport | Ce ar face oamenii din fotbal dacă ar primi 1 milion de euro peste noapte
Vezi toate știrile
1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 3 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 4 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 5 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 6 Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase