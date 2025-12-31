Când s-ar putea duela Louis Munteanu cu uriaşul Lionel Messi, după transferul atacantului în SUA! - Antena Sport

Închide meniul
Când s-ar putea duela Louis Munteanu cu uriaşul Lionel Messi, după transferul atacantului în SUA!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 decembrie 2025, 17:55

Când s-ar putea duela Louis Munteanu cu uriaşul Lionel Messi, după transferul atacantului în SUA!

Colaj cu Louis Munteanu şi Lionel Messi / Profimedia Images

Louis Munteanu (23 de ani) s-ar putea duela de cel puţin două ori cu campionul mondial Lionel Messi (38 de ani) în MLS.

Cele două meciuri dintre DC United şi Inter Miami, din sezonul regular, vor avea loc pe 7 martie 2026, de la ora 23:30 (ora României) şi pe 11 octombrie, de la ora 02:30 (ora României).

Louis Munteanu l-ar putea înfrunta pe Lionel Messi în MLS

DC United şi Inter Miami ar putea disputa mai multe meciuri în cazul în care echipa la care se va transfera Louis Munteanu şi Inter Miami vor prinde play-off-ul. Dacă Inter Miami a câştigat titlul în sezonul trecut, DC United nu a prins play-off-ul, ea terminând sezonul regular pe ultimul loc în Conferinţa de Est.

Louis Munteanu va face vizita medicală la DC United pe 5 ianuarie. Louis Munteanu va pleca din Gruia la DC United în schimbul a 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), sumă care poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 mil. euro) cu tot cu bonusuri de performanță, în funcție de realizările atacantului. Louis Munteanu va avea un salariu anual de un milion de euro pe an, care va crește după fiecare sezon cu 10%.

Jucătorul din Gruia va deveni cel mai scump transfer din istoria formației din MLS. Precedentul record era deținut de cel al lui Christian Benteke de la Crystal Palace, realizat în 2022 pentru 5,5 milioane de dolari.

1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 3 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 4 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 5 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 6 Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui
