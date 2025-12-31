Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară

Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară

Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară

Daniel Işvanca Publicat: 31 decembrie 2025, 17:25

Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară

Jucătorii de la Bayern Munchen / Getty Images

Barcelona nu are încă siguranța financiară necesară pentru a face investiții importante pe piața transferurilor, așa că jucătorii aflați pe final de contract sunt ținte importante pentru cei aflați în conducerea clubului.

Este și exemplul lui Leon Goretzka, care va intra în ultimele șase luni de contract cu Bayern Munchen. Mijlocașul chiar l-a contactat pe Hansi Flick pentru a-i transmite că vrea să lucreze din nou cu el.

Hansi Flick, contactat de jucătorul lui Bayern Munchen

Sunt șapte ani și jumătate de când Leon Goretzka îmbracă tricoul lui Bayern Munchen, iar mijlocașul a câștigat tot ce era posibil cu gruparea bavareză. Acum, fotbalistul simte că este timpul pentru o nouă provocare, motiv pentru care a ales să nu își prelungească contractul cu campioana Germaniei.

Potrivit presei din Spania, Hansi Flick ar fi fost contactat de jucătorul de 30 de ani, care și-a exprimat dorința de a lucra din nou cu cel alături de care a cucerit trofee alături de clubul german.

El va intra în luna ianuarie în ultimele șase luni de contract cu Bayern, cota sa de piață fiind în prezent de 15 milioane de euro. Bochum este clubul care l-a format pe Goretzka.

  • 287 de meciuri, 46 de goluri și 48 de pase decisive sunt cifrele lui Goretzka la Bayern Munchen
  • 13 trofee a câștigat alături de bavarezi

20:44
VideoJurnal Antena Sport | Campioana olimpică Magda Rusu, aranjată de o fostă colegă pentru petrecerea de Anul Nou
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Adrian Petre sărbătoreşte Revelionul alături de colegii de la Survivor
20:34
Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Edjouma şi-a luat adio de la FCSB printr-un mesaj emoţionant
20:21
VideoJurnal Antena Sport | Ce ar face oamenii din fotbal dacă ar primi 1 milion de euro peste noapte
20:04
Radu Drăguşin, întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru viitorul lui! E asaltat de oferte
1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 3 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 4 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 5 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 6 Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui
