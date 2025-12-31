Fotbalistul lui Bayern Munchen i-a dat mesaj lui Hansi Flick. Rămâne liber de contract la vară - Antena Sport

Barcelona nu are încă siguranța financiară necesară pentru a face investiții importante pe piața transferurilor, așa că jucătorii aflați pe final de contract sunt ținte importante pentru cei aflați în conducerea clubului.
Este și exemplul lui Leon Goretzka, care va intra în ultimele șase luni de contract cu Bayern Munchen. Mijlocașul chiar l-a contactat pe Hansi Flick pentru a-i transmite că vrea să lucreze din nou cu el.
Hansi Flick, contactat de jucătorul lui Bayern Munchen
Sunt șapte ani și jumătate de când Leon Goretzka îmbracă tricoul lui Bayern Munchen, iar mijlocașul a câștigat tot ce era posibil cu gruparea bavareză. Acum, fotbalistul simte că este timpul pentru o nouă provocare, motiv pentru care a ales să nu își prelungească contractul cu campioana Germaniei.
Potrivit presei din Spania, Hansi Flick ar fi fost contactat de jucătorul de 30 de ani, care și-a exprimat dorința de a lucra din nou cu cel alături de care a cucerit trofee alături de clubul german.
El va intra în luna ianuarie în ultimele șase luni de contract cu Bayern, cota sa de piață fiind în prezent de 15 milioane de euro. Bochum este clubul care l-a format pe Goretzka.
- 287 de meciuri, 46 de goluri și 48 de pase decisive sunt cifrele lui Goretzka la Bayern Munchen
- 13 trofee a câștigat alături de bavarezi
🚨🚨🌕| BREAKING : Leon Goretzka has messaged Flick to tell him he’d be delighted to play under him again upon the expiry of his contract in the summer.
Barcelona keeping the option open with Flick having a big say in a possible deal.
[@ffpolo] 🇩🇪🔵🔴 pic.twitter.com/bdW43VRbUb
— Managing Barça (@ManagingBarca) December 31, 2025
