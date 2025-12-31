Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: "S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine" - Antena Sport

Închide meniul
Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: "S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine"

Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: "S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine"
EXCLUSIV

Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: “S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine”

Bogdan Stănescu Publicat: 31 decembrie 2025, 17:14

Ce putea face în copilărie Gică Popescu pentru a-şi imita idolul: S-a întâmplat de două ori, nu mi-a fost bine

Gică Popescu, în interviul pentru AntenaSport

Gică Popescu (58 de ani) a mărturisit că idolul copilăriei lui a fost Rodion Cămătaru (67 de ani). “Baciul” imita în casă loviturile de cap extraordinare ale lui Rodion Cămătaru, aşa că a ajuns să spargă geamurile locuinţei.

Chiar dacă Rodion Cămătaru a fost idolul lui, Gică Popescu nu a evoluat niciodată ca atacant. “Baciul” şi-a început cariera ca mijlocaş, debutând la echipa din oraşul său natal, Dunărea Calafat. A impresionat ulterior în carieră ca fundaş central. Popescu a fost căpitanul Barcelonei şi, mai apoi, a cucerit cu Galatasaray, alături de Gică Hagi, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Gică Popescu: “Mă visam Cămătaru, încercam să-l imit, spărgeam geamurile de la casă”

“Spărgeam geamuri de la casă cu mingea pentru că nu aveam unde să joc fotbal. Mă visam Cămătaru, el era idolul copilăriei mele. Încercam să-l imit cum dă cu capul, spărgeam geamurile de la casă. De două ori s-a întâmplat lucrul ăsta şi nu mi-a fost prea bine în ziua respectivă”, a declarat Gică Popescu într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport.

Gică Popescu petrece Revelionul în Poiana Braşov, alături de familie. El a mărturisit că petrecerea Revelionului la Poiana Braşov a devenit o tradiţie pentru familia Popescu.

“Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a subliniat Gică Popescu.

Comentarii


1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 3 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 4 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 5 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 6 Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui
