Destinație surprinzătoare pentru Vinicius Junior! La ce club l-au propus agenții pe starul lui Real Madrid - Antena Sport

Vinicius Junior se află într-un conflict deschis cu cei din conducerea Realului, dar și cu antrenorul Xabi Alonso, la adresa căruia a avut mai multe ieșiri nervoase.

Brazilianul are toate șansele să plece de pe ”Bernabeu” la finalul acestui sezon, iar agenții acestuia au început deja căutările pentru a-l transfera la o altă echipă.

Vinicius Junior, propus în Premier League

Cluburile din Arabia Saudită își doresc să-l transfere pe Vinicius Junior, dar agenții starului brazilian fac tot posibilul ca acesta să rămână la o echipă de top din Europa, asta dacă va urma despărțirea de Real Madrid.

Presa din Anglia anunță că impresarii fotbalistului de la Real Madrid l-au propus pe Vini la Chelsea, acolo unde ar putea fi coechipier cu Joao Pedro, cel alături de care evoluează la naționala Braziliei.

Florentino Perez transmitea recent că dacă acesta refuză să își prelungească contractul, scadent în iunie 2027, Vinicius Junior va fi vândut în vara anului 2026, la prima ofertă pe placul madrilenilor.