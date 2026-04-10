Ultima dorinţă a lui Mircea Lucescu a fost îndeplinită. Imaginile vorbesc de la sine

S-a aflat care a fost ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

După ce mii de oameni şi-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu, astăzi fostul selecţioner al României a fost înmormântat. Înainte ca sicriul lui Mircea Lucescu să plece spre Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut loc ceremonia religioasă, apropiaţii au decis să-i respecte ultima dorinţă.

Mai exact, Mircea Lucescu le-a cerut să fie pus pentru ultima dată pe gazonul unui stadion. Ceea ce s-a și întâmplat pe Arena Naţională.

Impresarul cu care Lucescu a lucrat ca antrenor, Arcadie Zapojoranu, a publicat vineri o fotografie făcută la Arena Națională, în care sicriul lui Mircea Lucescu a fost pus pe gazon, înconjurat de membri ai Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române.