Răzvan Burleanu se opune categoric planului gândit de Gianni Infantino: „O inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului”

Gianni Infantino are un plan care a scandalizat întreaga lume a fotbalului, iar Răzvan Burleanu s-a văzut nevoit să vină cu o reacție în acest context, prin care și-a arătat poziția față de această inițiativă a șefului FIFA.

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Președintele Federației Române de Fotbal a explicat că acest demers ar destabiliza impactul pe care fotbalul îl are pe plan social și ar separa asociații sau confederații de fotbal.

Răzvan Burleanu, reacție după vestea privind privatizarea FIFA

FIFA a anunțat intenția de a crea o nouă companie comercială, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv turneele finale mondiale.

Practic, Gianni Infantino ar vrea să cedeze 20% din această companie unor investitori privați, care ar aduce bani mai mulți federațiilor naționale.

Planul nu este văzut cu ochi buni de către UEFA, care a tras un semnal de alarmă în această privință. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a reacționat și el în acest context.