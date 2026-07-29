Răzvan Burleanu se opune categoric planului gândit de Gianni Infantino: „O inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului”

Gianni Infantino are un plan care a scandalizat întreaga lume a fotbalului, iar Răzvan Burleanu s-a văzut nevoit să vină cu o reacție în acest context, prin care și-a arătat poziția față de această inițiativă a șefului FIFA.
Președintele Federației Române de Fotbal a explicat că acest demers ar destabiliza impactul pe care fotbalul îl are pe plan social și ar separa asociații sau confederații de fotbal.
Răzvan Burleanu, reacție după vestea privind privatizarea FIFA
FIFA a anunțat intenția de a crea o nouă companie comercială, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv turneele finale mondiale.
Practic, Gianni Infantino ar vrea să cedeze 20% din această companie unor investitori privați, care ar aduce bani mai mulți federațiilor naționale.
Planul nu este văzut cu ochi buni de către UEFA, care a tras un semnal de alarmă în această privință. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a reacționat și el în acest context.
„FRF se opune categoric inițiativei venite din partea conducerii FIFA, așa cum a făcut-o și în urmă cu câțiva ani, când din nou acest subiect s-a aflat pe agenda publică a fotbalului internațional, fiind atunci vorba despre Softbank. Întregul proces și modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituțional corect și transparent de dialog cu federațiile naționale, dar și cu membrii Consiliul FIFA”.
„Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităților noastre”
„Cu toții am aflat din presă despre acest subiect. Considerăm că transformarea unei competiții fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiții reprezintă o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului! La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt niște active care pot fi tranzacționate, iar cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc și îl susțin din tribune, nu unor anumite interese speculative.
Vânzarea integrală sau parțială a Cupei Mondiale către un fond de investiții reprezintă un conflict cu misiunea pe care ne-am asumat-o la nivel național sau internațional de a proteja dezvoltarea fotbalului. FIFA este o organizație stabilă din punct de vedere financiar și cu rezerve solide, prin urmare nu vedem absolut deloc oportun ca modelul de guvernanță să se schimbe în favoarea unui fond speculativ.
Fotbalul internațional are nevoie de leadership care să producă consens și unitate, și care să nu separe asociații sau confederații de fotbal. Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităților noastre. Menționăm că, având în vedere acest context, FRF suspendă discuția legată de susținerea Președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat, până la noi clarificări, subiect care trebuia supus dezbaterii și aprobat în ședința Comitetului Executiv de astăzi, 29 iulie”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit fanatik.ro.
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