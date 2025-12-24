Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit - Antena Sport

Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.
Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului în care se afla împreună cu soţia sa.
Sebastian Hertner a murit după un accindet de telescaun
Conform primelor elemente ale anchetei, Sebastian Hertner ar fi căzut de la o înălţime de 70 de metri, fiind proiectat în aer după coliziunea dintre două cabine de telescaun. Soţia sa ar fi rămas blocată la câţiva metri de sol, suferind o fractură la picior şi un traumatism cranian. Alţi trei turişti ar fi petrecut, de asemenea, mai multe ore în aer înainte de intervenţia echipelor de salvare.
Sebastian Hertner a debutat în 2009 cu echipa de rezervă a clubului Stuttgart, clubul care l-a format, înainte de a se alătura echipei a doua a clubului Schalke 04 în 2012. Plecat la TSV 1860 München în 2013, a jucat apoi în liga a doua germană. Ulterior, a jucat la alte cluburi din ligile inferioare ale ţării sale.
Într-un mesaj pe reţelele de socializare, clubul Stuttgart „plânge dispariţia fostului său tânăr jucător”. „Timp de şapte ani, Sebastian Hertner a purtat tricoul cu dungă roşie şi a disputat 65 de meciuri pentru VfB II în liga a treia. Gândurile noastre se îndreaptă către familia şi cei dragi lui”.
„Ai fost mult mai mult decât un simplu căpitan pentru mine”, a scris Jan-Philipp Rose, membru al staff-ului Teutonia 05, ultimul club al lui Sebastian Hertner între 2022 şi 2024. „Ai fost un prieten, un model, o persoană care ne-a marcat pe toţi. Dispariţia ta bruscă ne afectează profund (…) Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”
- Cât costă creația artistică pe care Peluza Nord ar fi folosit-o fără acordul autorului! Alți fani plătesc pentru munca lui
- Nicolae Stanciu, răspuns tăios pentru Mircea Lucescu: “Atunci nu erau probleme. Nu cred că ține”
- Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii! Ce jucător poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu
- Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut”
- Nebunie în Cupa Ligii Angliei! Arsenal s-a calificat în semifinale, după 16 lovituri de departajare executate