Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit - Antena Sport

Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit

Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit

Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit

Publicat: 24 decembrie 2025, 11:51

Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit

Sebastian Hertner / Profimedia

Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.

Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului în care se afla împreună cu soţia sa.

Sebastian Hertner a murit după un accindet de telescaun

Conform primelor elemente ale anchetei, Sebastian Hertner ar fi căzut de la o înălţime de 70 de metri, fiind proiectat în aer după coliziunea dintre două cabine de telescaun. Soţia sa ar fi rămas blocată la câţiva metri de sol, suferind o fractură la picior şi un traumatism cranian. Alţi trei turişti ar fi petrecut, de asemenea, mai multe ore în aer înainte de intervenţia echipelor de salvare.

Sebastian Hertner a debutat în 2009 cu echipa de rezervă a clubului Stuttgart, clubul care l-a format, înainte de a se alătura echipei a doua a clubului Schalke 04 în 2012. Plecat la TSV 1860 München în 2013, a jucat apoi în liga a doua germană. Ulterior, a jucat la alte cluburi din ligile inferioare ale ţării sale.

Într-un mesaj pe reţelele de socializare, clubul Stuttgart „plânge dispariţia fostului său tânăr jucător”. „Timp de şapte ani, Sebastian Hertner a purtat tricoul cu dungă roşie şi a disputat 65 de meciuri pentru VfB II în liga a treia. Gândurile noastre se îndreaptă către familia şi cei dragi lui”.

„Ai fost mult mai mult decât un simplu căpitan pentru mine”, a scris Jan-Philipp Rose, membru al staff-ului Teutonia 05, ultimul club al lui Sebastian Hertner între 2022 şi 2024. „Ai fost un prieten, un model, o persoană care ne-a marcat pe toţi. Dispariţia ta bruscă ne afectează profund (…) Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! "Au fost negocieri, a fost prima alegere" 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 „Va fi mai bun decât Drăgușin". Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional"
