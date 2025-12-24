Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit - Antena Sport

Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului în care se afla împreună cu soţia sa.

Sebastian Hertner a murit după un accindet de telescaun

Conform primelor elemente ale anchetei, Sebastian Hertner ar fi căzut de la o înălţime de 70 de metri, fiind proiectat în aer după coliziunea dintre două cabine de telescaun. Soţia sa ar fi rămas blocată la câţiva metri de sol, suferind o fractură la picior şi un traumatism cranian. Alţi trei turişti ar fi petrecut, de asemenea, mai multe ore în aer înainte de intervenţia echipelor de salvare.

Sebastian Hertner a debutat în 2009 cu echipa de rezervă a clubului Stuttgart, clubul care l-a format, înainte de a se alătura echipei a doua a clubului Schalke 04 în 2012. Plecat la TSV 1860 München în 2013, a jucat apoi în liga a doua germană. Ulterior, a jucat la alte cluburi din ligile inferioare ale ţării sale.

Într-un mesaj pe reţelele de socializare, clubul Stuttgart „plânge dispariţia fostului său tânăr jucător”. „Timp de şapte ani, Sebastian Hertner a purtat tricoul cu dungă roşie şi a disputat 65 de meciuri pentru VfB II în liga a treia. Gândurile noastre se îndreaptă către familia şi cei dragi lui”.