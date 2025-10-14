Un fotbalist român, pe lista The Guardian a celor mai talentaţi jucători născuţi în 2008 - Antena Sport

Închide meniul
Un fotbalist român, pe lista The Guardian a celor mai talentaţi jucători născuţi în 2008

Publicat: 14 octombrie 2025, 18:53

Un fotbalist român, pe lista The Guardian a celor mai talentaţi jucători născuţi în 2008

Rareş Coman / Sport Pictures

Rareş Coman, mijlocaşul român al echipei italiene de fotbal de primă divizie Sassuolo, a fost inclus de cotidianul britanic The Guardian pe lista celor mai talentaţi jucători născuţi în anul 2008.

The Guardian a scris despre fotbalistul născut pe 28 ianuarie 2008: “Înainte de a se alătura echipei Sassuolo în 2024, Coman a fost dorit atât de West Ham, cât şi de Watford, dar dificultăţile birocratice au împiedicat transferul.

Rareş Coman, alături de jucători de la cluburi uriaşe din Europa

Acest mijlocaş central neobosit l-a impresionat şi pe fostul mare jucător român Gheorghe Hagi prin rezistenţa şi abilitatea sa cu mingea. Hagi a încercat să-l transfere la clubul său, Farul, campioana României din 2023, dar Sassuolo s-a mişcat mai repede. De la transferul său în Italia, Coman a progresat în ceea ce priveşte jocul său în sprijinul apărării.

Pentru echipa naţională, a fost un titular regulat la nivelurile Under-16 şi Under-17, iar staff-ul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal consideră că potenţialul său este ridicat.

Pe lista alcătuită de The Guardian figurează nume ca Ibrahim Mbaye (PSG), Francesco Camarda (împrumutat de Lecce de la AC Milan), Lennart Karl (Bayern Munchen), doi jucători de la FC Barcelona, Dro Fernadez şi Toni Fernandez, dar şi Olivier Mambwa, fotbalistul lui Young Boys Berna, una din adversarele lui FCSB în actualul sezon din Europa League.

21:50
