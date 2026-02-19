Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: "N-avem o ligă bine condusă" - Antena Sport

Închide meniul
Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 17:15

Gino Iorgulescu, în timpul unui eveniment - Hepta

În 2027 urmează să fie alegeri pentru postul de președinte al Ligii şi există voci din fotbalul românesc care spun că este momentul unei schimbări. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, crede că este momentul ca Gino Iorgulescu să plece, iar în locul lui să vină un tehnocrat.

Valeriu Iftime crede că „un om de afaceri. Un tehnocrat, să spunem, care n-are nicio treabă cu fotbalul!”, ar fi conducătorul ideal pentru LPF.

„Eu vă spun ceva – acum o să-l ridic mai sus pe domnul Burleanu -, Răzvan Burleanu a făcut o treabă extraordinară. Văd un tip ca Burleanu și la LPF. Pentru că noi nu sinergizăm deloc echipele. Noi suntem în competiție fotbalistică, nu managerială, nu financiară.

Noi trebuie să ne gândim cum putem face să creștem produsul. Fotbalul este cel mai vizibil spectacol din România, are cel mai bun rating. Dacă joacă, de exemplu, Barcelona cu Real Madrid și ai în același timp FCSB – Rapid, FCSB – Rapid face o audiență mai bună!”, a spus Ifitime pentru gsp.ro.

Iftime îl critică pe Gino Iorgulescu

Mai mult, Valeriu Iftime crede că în acest moment Gino Iorgulescu nu este conducătorul potrivit la LPF.

“Trebuie să ne gândim foarte serios la fotbal pentru că, din fericire pentru noi, e cel mai mare spectacol mondial. Hai să-l tratăm ca atare! Nu merge cu… Eu repet, n-am nimic cu domnul Iorgulescu, îi doresc multă sănătate, dar eu cred că greșeala fotbalului românesc este că n-avem o ligă bine condusă. Superliga e oglinda fotbalului nostru, ea dă tonul. Degeaba ești tu bine la copii, la Liga a 2-a, Liga a 3-a, dacă n-ai o Superligă puternică”, a mai declarat patronul celor de la FC Botoşani.

Până acum singurul nume din fotbalul românesc care şi-a anunţat intenţia de a candida la şefia LPF este Dani Coman.

