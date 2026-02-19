Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

Închide meniul
Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc

Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 17:12

Xabi Alonso, în timpul unui meci / Profimedia

Xabi Alonso a rămas fără angajament după despărțirea sa de Real Madrid din ianuarie, însă tehncianul spaniol nu a dus lipsă de oferte. Jurnaliștii francezi au scris că Olympique Marseille, unul dintre cele mai de renume cluburi din Europa, a vrut să îl aducă pe antrenorul basc după plecarea lui Roberto De Zerbi, însă fostul mijlocaș a refuzat pe loc.

Xabi Alonso și-a luat “adio” de la Real Madrid la începutul anului după doar șapte luni petrecute la formația de pe Bernabeu, mai exact după Supercupa pierdută contra Barcelonei. La aproximativ o lună după ce a rămas liber de contract, tehnicianul de 44 de ani a primit o ofertă de la Olympique Marseille, care a încercat să dea lovitura după ce l-a pierdut pe De Zerbi.

OM, un club “prea haotic” pentru Xabi Alonso

Potrivit celor de la rmcsport.bfmtv.com, Alonso a refuzat “imediat” oferta, un factor extrem de important fiind reprezentat de situația instabilă de la trupa din “hexagon”. În ultima perioadă, câștigătoarea Ligii Campionilor din 1993 a trecut prin momente de criză, primul semn în acest sens fiind cauzat de despărțirea de De Zerbi, tehnician care era la cârma echipei din iulie 2024 încoace.

Ulterior, directorul sportiv Medhi Benatia, fostul coechipier al lui Alonso la Bayern din perioada 2014-2017, a anunțat că își dă demisia, spunând că nu mai poate “ignora climatul din prezent”. În cele din urmă, fostul jucător a fost întors din drum de proprietarul Frank McCourt, care i-a dat mai multă putere în cadrul clubului și i-a limitat din atribuții președintelui Pablo Longoria.

Tot acest haos l-a făcut pe Xabi Alonso să facă un pas înapoi când a primit oferta primită de la francezi. În continuare, ibericul rămâne asociat cu o posibilă venire la Liverpool, deși conducerea “cormoranilor” nu și-a exprimat dorința de a-l demite pe Arne Slot, în ciuda sezonului mai slab făcut de echipa din Merseyside.

Între timp, Marseille s-a reorientat și l-a adus pe Habib Beye, pe care l-a și prezentat oficial în urmă cu puțin timp. Acesta a fost demis în urmă cu o săptămână de Rennes.

