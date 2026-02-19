Decizia luată de clubul din Liga 1 care și-a chemat suporterii la deszăpezire: "Din cauza cantității mari" - Antena Sport

Oțelul Galați, formația care în cursul zilei de 19 februarie și-a chemat suporterii la stadion să ajute la deszăpezire, a anunțat că suporterii vor avea intrarea liberă la meciul cu UTA Arad, însă doar o porțiune a arenei va putea fi accesată. Echipa a venit cu o idee bună și pentru fanii care aveau tichete în alte sectoare și care nu pot veni prin urmare la meci.
Galațiul a fost și el afectat de ninsorile abundente din țară, iar din oraș nu a scăpat nici stadionul Oțelului de zăpadă. Cu o zi înainte de partida cu UTA pe care urmau să o dispute jucătorii lui Laszlo Balint, gazonul era complet alb, iar echipa a fost nevoită să demareze procesul de deszăpezire, făcând un apel și către suporteri în acest sens.
Cel mai recent mesaj al celor de la Oțelul
La aproximativ cinci ore distanță de postarea prin care anunțau startul deszăpezirii, clubul a fost nevoit să ia o decizie radicală și să permită accesul la stadion la următorul meci doar la Tribuna 2 și la Tribuna Zero. Totuși, echipa și-a luat revanșa în acest sens și a decis ca intrarea să fie liberă, iar cei care nu pot ajunge fie să primească banii înapoi, fie să beneficieze de o invitație la următorul duel.
“Din cauza cantității mari de zăpadă, intrarea la partida de mâine, Oțelul Galați – UTA Arad, va fi LIBERĂ, iar accesul se va face EXCLUSIV la tribuna 2 a stadionului Oțelul. Inclusiv abonații de la tribuna 1 și peluze vor avea acces în cealaltă zonă a arenei – numai la Tribuna Zero se va intra normal, pe baza abonamentului.
Suporterii care și-au achiziționat deja bilet la tribuna 1 sau la peluze pentru acest meci își vor putea recupera banii sau – la alegere – vor primi o invitație la partida următoare. Mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm pe stadion“, s-a arătat în mesajul moldovenilor.
Meciul Oțelului contra celor de la UTA Arad va avea loc pe 20 februarie, de la ora 17:00, urmând să fie transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
