Florin Prunea a văzut pedepsele din scandalul Bergodi - Cordea și a dat verdictul: "Știu cu ce se mănâncă astea" - Antena Sport

Florin Prunea a văzut pedepsele din scandalul Bergodi – Cordea și a dat verdictul: “Știu cu ce se mănâncă astea”

Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 17:56

Florin Prunea, în timpul unui meci / Sport Pictures

Comisia de Discplină a dictat recent sancțiunile pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea ca urmare a scandalului de la CFR – “U” Cluj, iar diverse personaje din fotbal au oferit reacții. Printre cei care au opinat s-a numărat și Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur, care consideră că pedepsele sunt prea mici pentru ambele personaje implicate în conflict.

Cristiano Bergodi a primit o suspendare de o lună și o amendă de 10.000 de lei după scandalul iscat la derby-ul Clujului, în timp ce Cordea s-a ales cu o suspendare de trei etape. Prunea a declarat că se aștepta la un asemenea verdict, chiar dacă este de părere că sancțiunile ar fi trebuit să fie mult mai aspre.

Prunea n-a fost surprins de sancțiunile Comisiei de Disciplină

În plus, fostul goalkeeper a dezvăluit și cum ar fi putut conflictul să nu existe absolut deloc. Prunea crede că dacă atât Bergodi, cât și Cordea ar fi fost eliminați după ce făcuseră înainte de tot scandalul, atunci nimic nu s-ar mai fi întâmplat.

Era simplu. Era vorba de încadrare. I-a băgat la înjurături, insulte. Ce să zic? Lumea spunea între 6 și 12 luni (n.r. la Bergodi). Nu se dă atât de ușor! La Bergodi a fost o problemă. Eu am spus-o de la început. Arbitrii, dacă erau mai atenți și aveau experiență, îl eliminau pe Bergodi, se ducea la vestiare, primea două etape și era capitolul închis.

La Cordea nu înțeleg de ce n-a fost eliminat când l-a înjurat pe Nistor. La sfârșit, de ce l-ai suspendat pe Cordea, unde l-ai încadrat? În fine, e o lecție pentru toată lumea: arbitri, jucători și antrenori. Dar etapele mi se par puține pentru ce a fost acolo, și la unul și la celălalt.

Eu am anticipat verdictul, cam știu cu ce se mănâncă astea. Cei mai sifonați au ieșit arbitrii din tot ce s-a întâmplat în ultimul timp“, a spus fostul portar de națională, potrivit digisport.ro.

Toată povestea scandalului de la CFR – “U” Cluj

Duelul dintre CFR Cluj și “U” Cluj, câștigat de “feroviari” cu 3-2, a fost marcat de un scandal imens. Cu puțin timp înainte de încheierea partidei, Cristiano Bergodi a răbufnit pe margine, iar când centralul a fluierat finalul duelului, s-a dus “țintă” la Andrei Cordea și l-a luat la palme.

Din acel moment, toată situația a escaladat în ceva negativ, antrenorul și jucătorul fiind stăpâniți cu greu de cei din jur. În scenă a intrat și Karlo Muhar, care a vrut să sară la antrenorul lui “U” Cluj.

Tot scandalul ar fi pornit de la un moment în care Andrei Cordea a înjurat înspre banca rivalilor săi, el susținând că injuriile erau adresate către Dan Nistor, variantă care nu e agreată de mijlocașul “șepcilor roșii”. Veteranul a spus că fotbalistul de la CFR l-a înjurat de mamă pe Cristiano Bergodi, acesta fiind preusupul motiv pentru care italianul a “explodat”. În acest context, fiecare tabără are propria narativă și este dificil de spus cine are dreptate.

