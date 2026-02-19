Florin Prunea a văzut pedepsele din scandalul Bergodi - Cordea și a dat verdictul: "Știu cu ce se mănâncă astea" - Antena Sport

Comisia de Discplină a dictat recent sancțiunile pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea ca urmare a scandalului de la CFR – “U” Cluj, iar diverse personaje din fotbal au oferit reacții. Printre cei care au opinat s-a numărat și Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur, care consideră că pedepsele sunt prea mici pentru ambele personaje implicate în conflict.

Cristiano Bergodi a primit o suspendare de o lună și o amendă de 10.000 de lei după scandalul iscat la derby-ul Clujului, în timp ce Cordea s-a ales cu o suspendare de trei etape. Prunea a declarat că se aștepta la un asemenea verdict, chiar dacă este de părere că sancțiunile ar fi trebuit să fie mult mai aspre.

Prunea n-a fost surprins de sancțiunile Comisiei de Disciplină

În plus, fostul goalkeeper a dezvăluit și cum ar fi putut conflictul să nu existe absolut deloc. Prunea crede că dacă atât Bergodi, cât și Cordea ar fi fost eliminați după ce făcuseră înainte de tot scandalul, atunci nimic nu s-ar mai fi întâmplat.

“Era simplu. Era vorba de încadrare. I-a băgat la înjurături, insulte. Ce să zic? Lumea spunea între 6 și 12 luni (n.r. la Bergodi). Nu se dă atât de ușor! La Bergodi a fost o problemă. Eu am spus-o de la început. Arbitrii, dacă erau mai atenți și aveau experiență, îl eliminau pe Bergodi, se ducea la vestiare, primea două etape și era capitolul închis.

La Cordea nu înțeleg de ce n-a fost eliminat când l-a înjurat pe Nistor. La sfârșit, de ce l-ai suspendat pe Cordea, unde l-ai încadrat? În fine, e o lecție pentru toată lumea: arbitri, jucători și antrenori. Dar etapele mi se par puține pentru ce a fost acolo, și la unul și la celălalt.