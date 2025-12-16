Universitatea Craiova, probleme înainte de AEK Atena. De ce au fost nevoiți să vină de urgență la București - Antena Sport

Universitatea Craiova se deplasează la Atena, pentru meciul cu AEK din etapa 6 UEFA Conference League. Deși trebuiau să decoleze de la Craiova, oltenii vor veni în București şi vor pleca cu ajutorul unui zbor de pe Aeroportul Otopeni.

Oficialii „Științei” au luat decizia să decoleze din București către Atena, deoarece prognoza meteo le dădea veşti proaste, anunțând ceață la aeroportul din Craiova. Oficialii Universitţii Craiova nu au vrut să riște amânarea zborului din cauza acestor condiții, anunţă Fanatik.ro.

Şi Sparta Praga a avut probleme cu ceaţa

Sparta Praga a avut probleme legate de plecarea din România, după meciul câștigat cu Universitatea Craiova în Conference League, scor 2-1. Inițial, cehii ar fi trebuit să decoleze de joi seară spre casă, însă aeronava lor nu a aterizat în Oltenia, ci la Otopeni. A doua zi cehii au fost nevoiți să aștepte trei ore pe aeroportul din Craiova până să plece, în timp ce suporterii lor au fost transporați cu autocarele din Bănie spre Otopeni, de unde au plecat.