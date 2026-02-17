Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România: "Am în minte doar asta! Eu şi Chivu suntem norocoşi" - Antena Sport

Vincenzo Montella, selecţionerul Turciei, se află în Italia, cu o lună înaintea semifinalei barajului de calificare la World Cup 2026. Turcia va întâlni România pe 26 martie, la Istanbul. În cazul în care tricolorii vor trece mai departe, ei vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

Până la duelul de la Istanbul, Vicenzo Montella vrea să se asigure că totul este pus la punct şi acum se află în Italia, pentru a vizita jucătorii turci care evoluează în Serie A. Cu această ocazie, italienii au vorbit cu Montella, care speră să o găsească şi pe Squadra Azzurra la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis în Universul Antena.

Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România

Săptămâna trecută a avut loc şi tragerea Nations League, acolo unde Turcia se află într-o grupă din care mai fac parte Franţa, Italia şi Belgia. Italianul nu se gândeşte la aceste partide, fiind concentrat total asupra întâlnirii cu România, de luna viitoare.

De asemenea, el a vorbit şi despre faptul că se consideră norocos că îl are în echipa naţională pe Hakan Calhanoglu, jucătorul lui Cristi Chivu de la echipa naţională:

“Acum am în minte doar play-off-ul pentru Cupa Mondială. Vrem să mergem la turneul final și sunt convins că și Italia lui Gattuso va reuși să se califice.