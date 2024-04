Valeriu Răchită, discuţie aprinsă cu Gigi Becali: "M-am dus direct la el! Nu îmi venea să cred!" - Antena Sport

Seara, când am ajuns acasă, l-am văzut pe Gigi Becali că vorbea la televizor despre mine. Zicea că am greșit la un gol și nu voi mai juca. Mie nu-mi venea să cred.A doua zi, nu m-am dus direct la antrenament, m-am dus direct la el, la birou. Când am intrat, am avut o discuție foarte contondentă cu Gigi Becali, este alt om față-n față de cum este la televizor. Mi-am susținut punctul de vedere foarte tare ca să zic așa, am urlat la dânsul”, a spus Valeriu Răchită la fanatik.ro.

Vivi Răchită susţine că FCSB e Steaua

„A fost frumos! Suporterii au văzut acum care este adevărata Steaua, pentru că o echipă este certificată în funcție de numărul de suporteri. Iar duminică seara s-a văzut că fanii chiar iubesc această echipă și că ei chiar consideră că e continuatoarea Stelei. Așa cum și noi, chiar și eu, în ciuda contrelor mele cu conducerea FCSB-ului, din punctul meu de vedere continuatoarea pe linie sportivă a Stelei este FCSB.

Eu pot să spun că FCSB e Steaua și prin prisma faptului că am fost acolo în 2003, când s-au schimbat acționarii sau conducătorii. Nu s-a făcut o pauză de câțiva ani, ci s-a continuat și în acel an am jucat cu Liverpool.

Iar acum vine domnul colonel Talpan și îmi spune că n-am jucat la Steaua, că m-a păcălit Gigi Becali de fapt, dar meciul a fost Steaua-Liverpool, în fine”, a declarat Vivi Răchită pentru fanatik.ro.

