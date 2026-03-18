“Veți mai candida la alegerile FRF?” Răspunsul tranşant al lui Burleanu, după ce a obţinut al patrulea mandat!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 martie 2026, 17:08

Răzvan Burleanu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost ales miercuri preşedintele FRF pentru a patra oară. Burleanu a câştigat alegerile cu un vot covârşitor. 258 de persoane au votat pentru el, 5 pentru contracandidatul său, Ilie Drăgan, iar un vot a fost anulat.

Alegerile nu au fost lipsite de scandal. Singurul contracandidat al lui Burleanu, Ilie Drăgan, nu a fost lăsat să îşi ţină discursul. La un moment dat, spiritele s-au încins, iar forțele de ordine au vrut să-l scoată din sală, Drăgan fiind până la urmă lăsat în pace. Pe transmisiunea live asigurată pe canalul oficial al FRF nu s-a mai captat sunetul din sală, fiind pusă pe fundal muzică ambientală.

Răzvan Burleanu a promis că nu va mai candida la următoarele alegeri FRF

Întrebat după ce a fost reales din nou la şefia Federaţiei dacă are de gând să mai candideze şi la următoarele alegeri, Răzvan Burleanu a răspuns că nu. El a precizat că nu va modifica statutul pentru a-i fi permis să candideze iar.

(n.r: Veți mai candida la alegerile FRF?) Am fost promotorul introducerii limitei de mandate. Suntem singura federație sportivă relevantă care are o astfel de limită. Modificarea de statut a intrat în vigoare în 2016. Asta înseamnă că, în practică, cele trei mandate curg începând cu 2018. Mandatul 2026-2030 este al treilea și ultimul, conform limitei de mandate din statutul federației. Nu am de gând să modific statutul federației pentru a scoate limitele de mandate”, a declarat Răzvan Burleanu.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
18:04

A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”
17:53

Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
17:44

De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
17:39

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 martie
17:36

Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter
17:06

Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „Suntem pregătiți”
Vezi toate știrile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2