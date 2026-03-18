“Veți mai candida la alegerile FRF?” Răspunsul tranşant al lui Burleanu, după ce a obţinut al patrulea mandat!

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost ales miercuri preşedintele FRF pentru a patra oară. Burleanu a câştigat alegerile cu un vot covârşitor. 258 de persoane au votat pentru el, 5 pentru contracandidatul său, Ilie Drăgan, iar un vot a fost anulat.
Alegerile nu au fost lipsite de scandal. Singurul contracandidat al lui Burleanu, Ilie Drăgan, nu a fost lăsat să îşi ţină discursul. La un moment dat, spiritele s-au încins, iar forțele de ordine au vrut să-l scoată din sală, Drăgan fiind până la urmă lăsat în pace. Pe transmisiunea live asigurată pe canalul oficial al FRF nu s-a mai captat sunetul din sală, fiind pusă pe fundal muzică ambientală.
Răzvan Burleanu a promis că nu va mai candida la următoarele alegeri FRF
Întrebat după ce a fost reales din nou la şefia Federaţiei dacă are de gând să mai candideze şi la următoarele alegeri, Răzvan Burleanu a răspuns că nu. El a precizat că nu va modifica statutul pentru a-i fi permis să candideze iar.
„(n.r: Veți mai candida la alegerile FRF?) Am fost promotorul introducerii limitei de mandate. Suntem singura federație sportivă relevantă care are o astfel de limită. Modificarea de statut a intrat în vigoare în 2016. Asta înseamnă că, în practică, cele trei mandate curg începând cu 2018. Mandatul 2026-2030 este al treilea și ultimul, conform limitei de mandate din statutul federației. Nu am de gând să modific statutul federației pentru a scoate limitele de mandate”, a declarat Răzvan Burleanu.
- A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”
- Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
- De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
- Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter
- Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „Suntem pregătiți”