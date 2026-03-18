“Veți mai candida la alegerile FRF?” Răspunsul tranşant al lui Burleanu, după ce a obţinut al patrulea mandat!

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost ales miercuri preşedintele FRF pentru a patra oară. Burleanu a câştigat alegerile cu un vot covârşitor. 258 de persoane au votat pentru el, 5 pentru contracandidatul său, Ilie Drăgan, iar un vot a fost anulat.

Alegerile nu au fost lipsite de scandal. Singurul contracandidat al lui Burleanu, Ilie Drăgan, nu a fost lăsat să îşi ţină discursul. La un moment dat, spiritele s-au încins, iar forțele de ordine au vrut să-l scoată din sală, Drăgan fiind până la urmă lăsat în pace. Pe transmisiunea live asigurată pe canalul oficial al FRF nu s-a mai captat sunetul din sală, fiind pusă pe fundal muzică ambientală.

Răzvan Burleanu a promis că nu va mai candida la următoarele alegeri FRF

Întrebat după ce a fost reales din nou la şefia Federaţiei dacă are de gând să mai candideze şi la următoarele alegeri, Răzvan Burleanu a răspuns că nu. El a precizat că nu va modifica statutul pentru a-i fi permis să candideze iar.

„(n.r: Veți mai candida la alegerile FRF?) Am fost promotorul introducerii limitei de mandate. Suntem singura federație sportivă relevantă care are o astfel de limită. Modificarea de statut a intrat în vigoare în 2016. Asta înseamnă că, în practică, cele trei mandate curg începând cu 2018. Mandatul 2026-2030 este al treilea și ultimul, conform limitei de mandate din statutul federației. Nu am de gând să modific statutul federației pentru a scoate limitele de mandate”, a declarat Răzvan Burleanu.