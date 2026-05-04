Cristi Chivu a dezvăluit ce a făcut imediat după ce a devenit campion cu Inter. Reacţie de mare campion după performanţa uriaşă

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce a devenit campion cu Inter, la capătul meciului câştigat cu Parma, scor 2-0. Antrenorul român a dezvăluit ce a făcut imediat după ce echipa sa şi-a asigurat matematic al 21-lea titlu din istorie.

Chivu a transmis că jucătorii săi merită să sărbătorească, după un sezon dificil. Acesta a dezvăluit că la ieşirea de pe teren, a mers în vestiar pentru a fuma.

Cristi Chivu a avut o reacţie de mare campion, după performanţa uriaşă obţinută alături de Inter. El este primul antrenor străin care reuşeşte să cucerească titlul în Serie A după o pauză de 16 ani, ultimul care a reuşit asta fiind Jose Mourinho.

De asemenea, Cristi Chivu a dezvăluit că este cu gândul la finala Cupei Italiei, cu Lazio. Antrenorul român are şansa să realizeze eventul pe banca nerazzurrilor.

“Nu vreau să fiu ipocrit, dar eu mă gândesc acum la finala Cupei Italiei. Normal e ca băieții să se bucure de trofeu și de afecțiunea fanilor. Am putut câștiga campionatul în fața propriilor fani și am făcut-o.